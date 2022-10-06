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Мобилизованным россиянам рассказывают, что РФ получит "современные ракеты от Китая" — ГУР

Цей матеріал також доступний українською
06.10.2022, 14:01
Мобилизованным россиянам рассказывают, что РФ получит
Мобилизация в России (Фото: сайт оккупантов)

Украинская разведка рассказала о том, что говорят мобилизованным россиянам во временно оккупированном Крыму на занятиях по "политической подготовке". Об этом сообщили в Главном управлении разведки Минобороны.

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Разведчики заявляют, что перед отправкой в зону боевых действий с мобилизованными проводят специальные занятия по "политической подготовке", на которых рассказывают о том, что украинское руководство "уже давно получило и поделило деньги за сдачу территорий".

Также призывникам говорят, что им не придется участвовать в боевых действиях, взрывы в Крыму были согласованы с диктатором Владимиром Путиным, а Россия "еще ничего не начинала". 

Кроме этого, оккупанты говорят мобилизованным, что Китай якобы скоро предоставит России "современные ракеты, которые будут сносить украинские города "под ноль", а РФ пока бережет свои ракеты. 

Читайте также: Мобилизация в РФ. Оккупанты не могут разместить, одеть и накормить резервистов — Генштаб 

Дмитро Гриниченко
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война Крым разведка мобилизация в россии
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