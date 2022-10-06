Мобилизованным россиянам рассказывают, что РФ получит "современные ракеты от Китая" — ГУР

Украинская разведка рассказала о том, что говорят мобилизованным россиянам во временно оккупированном Крыму на занятиях по "политической подготовке". Об этом сообщили в Главном управлении разведки Минобороны.

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Разведчики заявляют, что перед отправкой в зону боевых действий с мобилизованными проводят специальные занятия по "политической подготовке", на которых рассказывают о том, что украинское руководство "уже давно получило и поделило деньги за сдачу территорий".

Также призывникам говорят, что им не придется участвовать в боевых действиях, взрывы в Крыму были согласованы с диктатором Владимиром Путиным, а Россия "еще ничего не начинала".

Кроме этого, оккупанты говорят мобилизованным, что Китай якобы скоро предоставит России "современные ракеты, которые будут сносить украинские города "под ноль", а РФ пока бережет свои ракеты.

Во временно оккупированном Севастополе россияне мобилизуют трактористов и водителей скорой помощи. Большинство — это воевавшие в Чечне и Афганистане. В России повестки получили около 100 000 резервистов, которых сразу отправляют на наиболее горячие участки фронта.

Российская полиция готовится к подавлению будущих протестов из-за объявленной мобилизации.

По данным Генштаба ВСУ, россияне отправляют мобилизованных без подготовки сразу на линию столкновения.

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Дмитро Гриниченко

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