В России часть мобилизованных оставили без зимней формы и экипировки – Генштаб

В России мобилизованным не выдают зимнюю форму и экипировку, а на временно оккупированной территории Донецкой области оккупанты продолжают "отлавливать" мужчин для восполнения потерь в рядах армии РФ. Об этом сообщается в вечерней сводке Генштаба ВСУ 7 октября.

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Генштаб сообщает о "существенных проблемах" с материальным обеспечением в рамках российских мобилизационных мероприятий.

В начале октября, по данным Генштаба, из 8000 мобилизованных лиц, состоящих на базе Новосибирского высшего командного училища, военной формой обеспечили не более половины.

Кроме того, личному составу выдают только полевую форму и обувь, а остальную экипировку необходимо покупать за свой счет или попытаться получить от органов местной власти как гуманитарную помощь. Остается проблемным вопрос обеспечения мобилизованных шлемами и бронежилетами, отмечает Генштаб.

Также в сводке сообщается, что в отдельных районах Горловки Донецкой области силовики-оккупанты запугивают местных жителей, которые не поддержали "присоединение" к РФ на псевдореферендуме. Продолжается выявление мужчин, которые избегают мобилизации, их задерживают и принудительно направляют в подразделения первого армейского корпуса для восполнения потерь армии РФ.

Министр обороны Алексей Резников заявил, что Россия хочет бросить 150 000 мобилизованных для пополнения потерь на фронте.

Замминистра обороны Анна Маляр сообщила, что для сокрытия реальных потерь РФ массово применяет практику сжигания тел погибших, в том числе мобилизованных.

По данным Генштаба, в России мужчин мобилизуют на войну методом облав и насильственной отправки в военкоматы, а в столице РФ план не выполнен и наполовину.

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Оксана Житнюк

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