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В России часть мобилизованных оставили без зимней формы и экипировки – Генштаб

Цей матеріал також доступний українською
07.10.2022, 18:47
В России часть мобилизованных оставили без зимней формы и экипировки – Генштаб - Фото
Мобилизация в России (Фото: сайт оккупантов)

В России мобилизованным не выдают зимнюю форму и экипировку, а на временно оккупированной территории Донецкой области оккупанты продолжают "отлавливать" мужчин для восполнения потерь в рядах армии РФ. Об этом сообщается в вечерней сводке Генштаба ВСУ 7 октября.

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Генштаб сообщает о "существенных проблемах" с материальным обеспечением в рамках российских мобилизационных мероприятий.

В начале октября, по данным Генштаба, из 8000 мобилизованных лиц, состоящих на базе Новосибирского высшего командного училища, военной формой обеспечили не более половины.

Кроме того, личному составу выдают только полевую форму и обувь, а остальную экипировку необходимо покупать за свой счет или попытаться получить от органов местной власти как гуманитарную помощь. Остается проблемным вопрос обеспечения мобилизованных шлемами и бронежилетами, отмечает Генштаб.

Также в сводке сообщается, что в отдельных районах Горловки Донецкой области силовики-оккупанты запугивают местных жителей, которые не поддержали "присоединение" к РФ на псевдореферендуме. Продолжается выявление мужчин, которые избегают мобилизации, их задерживают и принудительно направляют в подразделения первого армейского корпуса для восполнения потерь армии РФ.

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Оксана Житнюк
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война мобилизация генштаб
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