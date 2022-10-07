В России часть мобилизованных оставили без зимней формы и экипировки – Генштаб
В России мобилизованным не выдают зимнюю форму и экипировку, а на временно оккупированной территории Донецкой области оккупанты продолжают "отлавливать" мужчин для восполнения потерь в рядах армии РФ. Об этом сообщается в вечерней сводке Генштаба ВСУ 7 октября.
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Генштаб сообщает о "существенных проблемах" с материальным обеспечением в рамках российских мобилизационных мероприятий.
В начале октября, по данным Генштаба, из 8000 мобилизованных лиц, состоящих на базе Новосибирского высшего командного училища, военной формой обеспечили не более половины.
Кроме того, личному составу выдают только полевую форму и обувь, а остальную экипировку необходимо покупать за свой счет или попытаться получить от органов местной власти как гуманитарную помощь. Остается проблемным вопрос обеспечения мобилизованных шлемами и бронежилетами, отмечает Генштаб.
Также в сводке сообщается, что в отдельных районах Горловки Донецкой области силовики-оккупанты запугивают местных жителей, которые не поддержали "присоединение" к РФ на псевдореферендуме. Продолжается выявление мужчин, которые избегают мобилизации, их задерживают и принудительно направляют в подразделения первого армейского корпуса для восполнения потерь армии РФ.
- Министр обороны Алексей Резников заявил, что Россия хочет бросить 150 000 мобилизованных для пополнения потерь на фронте.
- Замминистра обороны Анна Маляр сообщила, что для сокрытия реальных потерь РФ массово применяет практику сжигания тел погибших, в том числе мобилизованных.
- По данным Генштаба, в России мужчин мобилизуют на войну методом облав и насильственной отправки в военкоматы, а в столице РФ план не выполнен и наполовину.
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