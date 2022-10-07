Министр обороны Алексей Резников обратился к российским военным на русском языке и заявил, что диктатор Владимир Путин и его приспешники собираются переложить на них ответственность за поражение в войне против Украины. Соответствующее обращение опубликовало Военное телевидение Украины.

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Резников заявил, в Кремле решили отправить российских военных на смерть, и добавил, что Москва обманула и предала их.

Полный текст обращения украинского министра:

Добрый день. Это послание из Киева. Меня зовут Алексей Резников. Я — министр обороны Украины. Я обращаюсь к солдатам и матросам. Сержантам и старшинам. Мичманам, офицерам. Генералам и адмиралам российской армии. Я не оговорился. Именно российской армии. В первую очередь мои слова адресованы офицерам и командованию. Потому что вам принимать решения. Я не буду касаться текущей ситуации на фронте. Вы её и так знаете. Поговорим о том, что будет дальше. О вашем будущем. Ведь вы об этом наверняка задумываетесь.

Воспримите то, что я скажу, как слова человека с определённым жизненным опытом. Я отслужил срочную службу в советской армии. Демобилизовался сержантом. Но я – гражданский. И большая часть моего профессионального опыта – юриспруденция и переговоры. Все, кто был со мной в переговорах даже с другой стороны стола, в том числе – из России, знают, что мой стиль – говорить правду. Как юрист я привык оперировать фактами. Хочу обратить ваше внимание на следующее.

Генерал-лейтенант Николай Олещук. Командующий Воздушных сил Украины. Которые ваша пропаганда уничтожила на словах ещё в феврале. Но вы до сих пор каждый день хороните товарищей. Наши десантники под командованием генерал-майора Максима Миргородского сейчас в первых рядах сворачивают вашу оборону.

А где ваш десант? Вы знаете. Там же, где и ваша морская пехота. На кладбищах. В Костроме. Пскове. Рязани. Ульяновске. Калининграде. Улан-Удэ. Туле, Новороссийске и других городах. Ваши десантники сейчас гибнут на правом берегу Днепра. Они знают своё дело. Но кто-то в Кремле решил отправить их на верную смерть. Почему так происходит? Всё очень просто. Вас обманули и предали. Вам обещали лёгкую прогулку. А отправили в западню. Вы платите кровью за чьи-то фантазии и ложные цели.

Теперь вас не слушают. Потому что послушать вас сейчас – значит признать ошибки. А в Москве не любят правду. Им проще рассказать, как вы геройски погибли в битве с выдуманными полчищами НАТО. Страны НАТО поставляют нам оружие. Это правда. Но бьют вас этим оружием украинские воины. Вы об этом знаете. Президент Украины Владимир Зеленский посещает фронт. Будь-то Лисичанск под ударами или освобождённый Изюм. Я сам неоднократно вручал награды и боевое оружие лучшим воинам прямо в окопах. Это честь для меня.

Наш Президент – со своей армией. А где ваш? Вы знаете, что в Украине вы никого не освобождаете. Вы уничтожаете целые города, где совсем недавно вас считали добрыми соседями и говорили по-русски. А теперь посеяна вражда на поколения вперёд. Многие из вас уже поняли – вас отправили умирать не за правое дело. Может поэтому ваш прячется в бункере, а не держит удар рядом с вами? Он боится вашего прозрения, презрения и вашего справедливого гнева.

Наши защитники Мариуполя выполнили приказ до конца. И мы сделаем всё, чтобы их вытащить. Мы уже это делаем. Потому что они – герои. Я могу перечислить десятки имён наших генералов, офицеров и солдат. Потому что мы гордимся ими. Я как министр горжусь ими. Они – соль нашей земли. Мы будем заботиться о них и после войны.

А кто теперь вы? Спросите себя – кем считают вас? Кем вы будете после этой войны для своих детей и внуков, когда они узнают правду? Как войдёте в историю? Как те, кто воевал под одним знаменем с зеками? Вы и останетесь в памяти как воры, насильники и убийцы. Я вам скажу, что будет дальше.

Тысячи российских парней погибнут. Еще больше останется без рук — без ног. Но их опозорят. А вас сделают виноватыми. И снова предадут.

Как уже предавали не раз. Вспомните войны в Чечне. Вас уже публично унижают те, кто воюет в тик-токе. И это – только начало. С человеком, который пока возглавляет Россию, никто уже говорить не будет. Об этом чётко сказал Президент Украины. Кто представит Россию на возможных переговорах в будущем?

Я вам скажу. Те, кто вас уже обманул. И готовится сделать виноватыми. Потому что, либо они — либо вы. И вы знаете, что это правда.

У московских чиновников и политиков, которые отправили вас на войну, деньги и имущество находятся в странах НАТО. Которые поставляют нам оружие. Их семьи в странах НАТО. Совсем недавно они прекрасно себя чувствовали в Лондоне и Вашингтоне. Им триста лет не нужен Лиман, Попасная или Каховка. Они даже не знают, где это. Они понимают, что попали в ловушку с войной. И сделают всё, чтобы списать на вас свои просчёты. Своё воровство. Переложить на вас ответственность.

После войны именно вы будете смотреть в глаза калекам, вдовам и сиротам ваших солдат. Потому что никто из Кремля к ним не выйдет. Вам придётся жить рядом с теми, кто сейчас толпами бежит от мобилизации в Финляндию, Грузию, Казахстан и даже Монголию. И они будут уверены, что поступили правильно.

Вы же это осознаёте, не так ли? Я не буду давать вам советов. Просто знайте. Украинцам не нужна российская земля – нам достаточно своей. И мы вернём её всю. Мы гарантируем жизнь, безопасность и справедливость всем, кто откажется воевать немедленно. И мы добьемся трибунала для тех, кто отдавал преступные приказы. Вы ещё можете спасти Россию от трагедии, а российскую армию – от унижения. Но время уходит. Не упустите его.

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