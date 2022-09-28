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"У вас только кредиты, пожрать и мобилизация". Зеленский обратился к оккупантам – видео видео

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28.09.2022, 23:17
Видео: Офис президента
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Президент Владимир Зеленский 28 сентября вновь обратился на русском языке к военнослужащим армии страны-агрессора и призвал покинуть территорию Украины, если они хотят сохранить свои жизни.

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Комментируя ситуацию на фронте, Зеленский сказал, что для Украины "все понятно". Потому он решил обратиться к россиянам, которых мобилизуют в РФ на войну против Украины.

"Хотите жить – бегите. Хотите жить – сдавайтесь в плен. Хотите жить – боритесь на своих улицах за свою свободу. У вас и так все забрали. Или у кого-то из вас есть нефтяные вышки? Есть дворцы? Есть виноградники? А может у вас есть яхты? Или какой-то банк? За что вы вообще боретесь? У вас есть только кредиты, что-то вечером пожрать и теперь мобилизация", – сказал президент.

Он призвал россиян бороться за свое и не лезть "на нашу землю, в нашу душу и в нашу культуру".

  • 21 сентября Путин объявил о "частичной" мобилизации в России. Планируется призвать 300 000 резервистов.
  • По данным Генштаба ВСУ, россияне отправляют мобилизованных без подготовки сразу на линию столкновения. 
  • ГУР сообщает, что под мобилизацию попадает интеллигенция из центральных регионов России и прогнозирует, что теперь карта смертности в регионах значительно изменится.

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Оксана Житнюк
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Владимир Зеленский война мобилизация
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