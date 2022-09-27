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ГУР: В РФ теперь мобилизуют интеллигенцию из центральных регионов, карта смертей изменится

Цей матеріал також доступний українською
27.09.2022, 17:58
ГУР: В РФ теперь мобилизуют интеллигенцию из центральных регионов, карта смертей изменится - Фото
Российская мобилизация (Иллюстративное фото - ГУР)

Главное управление разведки Минобороны сообщило, что под объявленную российским диктатором Владимиром Путиным мобилизацию попадает интеллигенция из центральных регионов России. Украинская разведка прогнозирует, что теперь карта смертности в регионах значительно изменится.

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В ГУР отметили, что в результате российской агрессии против Украины руководство РФ уже существенно уменьшило численность представителей своих малых народов – среди убитых оккупантов чуть менее 40% были представителями неславянских этнических групп.

В пятерку регионов с наибольшим количеством жертв вошли Дагестан, Бурятия, Краснодарский край, Башкортостан и Волгоградская область. Также, по данным ГУР, количество погибших солдат из бедных регионов, где и проживают этнические группы, значительно выше, чем из развитых.

По оценкам военной разведки Украины, после указа о мобилизации карта смертности в регионах РФ значительно изменится.

"Повестки получают тысячи представителей интеллигенции и частного бизнеса из центральных регионов России и промышленных предприятий-гигантов. Если рабочие профессии будут еще обеспечиваться отсрочками от призыва, то именно российская интеллигенция станет удобрением для украинского чернозема", – заявили в ГУР.

В украинской разведке считают, что окончательно уничтожив граждан, которые могут осознавать крах российской государственности, Путин надеется избавиться от протестов против войны.

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Оксана Житнюк
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война разведка гур мобилизация
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