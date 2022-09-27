ГУР: В РФ теперь мобилизуют интеллигенцию из центральных регионов, карта смертей изменится

Главное управление разведки Минобороны сообщило, что под объявленную российским диктатором Владимиром Путиным мобилизацию попадает интеллигенция из центральных регионов России. Украинская разведка прогнозирует, что теперь карта смертности в регионах значительно изменится.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

В ГУР отметили, что в результате российской агрессии против Украины руководство РФ уже существенно уменьшило численность представителей своих малых народов – среди убитых оккупантов чуть менее 40% были представителями неславянских этнических групп.

В пятерку регионов с наибольшим количеством жертв вошли Дагестан, Бурятия, Краснодарский край, Башкортостан и Волгоградская область. Также, по данным ГУР, количество погибших солдат из бедных регионов, где и проживают этнические группы, значительно выше, чем из развитых.

По оценкам военной разведки Украины, после указа о мобилизации карта смертности в регионах РФ значительно изменится.

"Повестки получают тысячи представителей интеллигенции и частного бизнеса из центральных регионов России и промышленных предприятий-гигантов. Если рабочие профессии будут еще обеспечиваться отсрочками от призыва, то именно российская интеллигенция станет удобрением для украинского чернозема", – заявили в ГУР.

В украинской разведке считают, что окончательно уничтожив граждан, которые могут осознавать крах российской государственности, Путин надеется избавиться от протестов против войны.

21 сентября Путин объявил о "частичной" мобилизации в России. Планируется призвать 300 000 резервистов.

По данным Генштаба ВСУ, россияне отправляют мобилизованных без подготовки сразу на линию столкновения.

25 сентября в Дагестане начались акции протеста против мобилизации.

Читайте также: Россиянам вручают повестки прямо на границе с Грузией

Оксана Житнюк

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.