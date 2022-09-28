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Зеленский о 18 HIMARS от США: Очень вовремя. Демонстрация, что шантаж России не работает видео

Цей матеріал також доступний українською
28.09.2022, 23:01
Видео: Офис президента
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В вечернем видеообращении 28 сентября президент Владимир Зеленский заявил, что уже не 2014 год, и мир не оставит без внимания проведение Россией псевдореферендумов на временно оккупированных территориях. Также он поблагодарил в Twitter США за пакет военной помощи, в который входят 18 HIMARS.

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В видеообращении Зеленский сказал, что главная задача Украины сейчас – координация действий с партнерами в ответ на организованные Россией фальшивые референдумы и все связанные с ними угрозы.

"Сейчас не 2014 год. Все все понимают. И будут обязательно действовать", – заявил Зеленский.

Он подчеркнул, что у него сегодня были разговоры в том числе на эту тему с президентом Турции Реджепом Эрдоганом, канцлером Германии Олафом Шольцем, премьер-министром Канады Джастином Трюдо, премьер-министром Великобритании Лиз Трасс, генсеком ООН Антониу Гутерришем, президентом Европейского совета Шарлем Мишелем.

"Если кто-то там в России думает, будто они смогут "проскочить" со всем тем, что они делают на оккупированной территории, если кто-то там в России надеется, что мир изменит своим же ценностям, испугавшись каких-нибудь очередных российских объявлений об аннексии, то они, в России, ошибаются. Каждый последующий эскалационный шаг оккупанта лишь подтверждает тот факт, что мир должен действовать еще более жестко", – заявил Зеленский.

В Twitter президент поблагодарил США за объявленный пакет военной помощи: "Мы получим еще 18 HIMARS, другое важное оборудование, которое приблизит Украину к победе. Очень своевременное решение! И демонстрация того, что российский шантаж не работает".

  • 23 сентября 2022 года оккупанты начали проводить "референдумы" о "присоединении" оккупированных территории к РФ.
  • 27 сентября россияне объявили "итоги" псевдореферендумов - нарисовали цифры от 87,05% до 99,23%.
    • Никто в цивилизованном мире не намерен признавать результаты устроенных оккупантами фейковых референдумов. 
    Оксана Житнюк
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    Владимир Зеленский псевдореферендум референдум война аннексия
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