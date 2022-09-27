Для будущего трибунала. Какие цифры оккупанты нарисовали на псевдореферендумах "за Россию"
27.09.2022, 22:57
Оккупированный Мариуполь (Фото: EPA)
На временно оккупированных украинских территориях в Запорожской, Херсонской, Луганской и Донецкой областях российские захватчики объявили "результаты референдумов" за "вхождение в состав РФ", которые никто в цивилизованном мире не намерен признавать.
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За "вхождение" захваченной части Херсонской области в состав РФ враг нарисовал 87,05% поддержки "избирателей".
В Запорожской области – 93,11%.
В Луганской области – 98,42%.
В Донецкой области – 99,23%.
- 21 сентября российский диктатор Владимир Путин объявил о мобилизации в России.
- Президент Владимир Зеленский заявил, что украинские позиции остаются неизменными, несмотря на "шум и анонсы откуда-то".
- По данным СБУ, Кремль "подвел итоги" еще в начале сентября. Служба безопасности также установила организаторов псевдореферендумов.
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