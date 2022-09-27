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Для будущего трибунала. Какие цифры оккупанты нарисовали на псевдореферендумах "за Россию"

Цей матеріал також доступний українською
27.09.2022, 22:57
Для будущего трибунала. Какие цифры оккупанты нарисовали на псевдореферендумах
Оккупированный Мариуполь (Фото: EPA)

На временно оккупированных украинских территориях в Запорожской, Херсонской, Луганской и Донецкой областях российские захватчики объявили "результаты референдумов" за "вхождение в состав РФ", которые никто в цивилизованном мире не намерен признавать

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За "вхождение" захваченной части Херсонской области в состав РФ враг нарисовал 87,05% поддержки "избирателей".

В Запорожской области – 93,11%.

В Луганской области – 98,42%.

В Донецкой области – 99,23%.

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Вадим Ребрина, Євген Пилипенко
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война Луганск фейк пропаганда Херсон Донецк Запорожье псевдореферендум
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