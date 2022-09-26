СБУ назвала организаторов псевдореферендумов на Донбассе: фото
Служба безопасности заявила, что установила организаторов псевдореферендумов на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
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Подозрение в коллаборационизме и посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины получили четыре человека.
СБУ заявляет, что установила и собрала исчерпывающую доказательную базу для организаторов российского псевдореферендума на временно оккупированной территории Донецкой и Луганской областей.
Подозреваемые:
- Владимир Высоцкий, "председатель центральной избирательной комиссии днр";
- Елена Кравченко, "председатель центральной избирательной комиссии лнр";
- Александр Кофман, "глава общественной палаты днр";
- Марина Филиппова, "советница председателя лнр".
Как отмечается, в ближайшее время подозреваемые будут объявлены в розыск.
Украинская спецслужба установила, что эти лица играли ключевые роли в организации и проведении фейкового плебисцита на востоке Украины.
- 21 сентября российский диктатор Владимир Путин объявил о "частичной" мобилизации в России и о "поддержке" фейковых референдумов на захваченных территориях.
- Президент Владимир Зеленский отреагировал на планы РФ провести псевдореферендумы – заявил, что украинские позиции остаются неизменными, несмотря на "шум и анонсы откуда-то".
- 22 сентября стало известно, что оккупанты из-за нехватки желающих участвовать в псевдореферендумах решили дать "право голоса" подросткам.
- 23 сентября оккупанты начали псевдореферендумы.
- По данным СБУ, Кремль "подвел итоги" еще в начале сентября.
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