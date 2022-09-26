СБУ назвала организаторов псевдореферендумов на Донбассе: фото

Служба безопасности заявила, что установила организаторов псевдореферендумов на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

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Подозрение в коллаборационизме и посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины получили четыре человека.

СБУ заявляет, что установила и собрала исчерпывающую доказательную базу для организаторов российского псевдореферендума на временно оккупированной территории Донецкой и Луганской областей.

Подозреваемые:

- Владимир Высоцкий, "председатель центральной избирательной комиссии днр";

- Елена Кравченко, "председатель центральной избирательной комиссии лнр";

- Александр Кофман, "глава общественной палаты днр";

- Марина Филиппова, "советница председателя лнр".

Как отмечается, в ближайшее время подозреваемые будут объявлены в розыск.

Украинская спецслужба установила, что эти лица играли ключевые роли в организации и проведении фейкового плебисцита на востоке Украины.

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Наталія Медведєва

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