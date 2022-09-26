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Автобусы из Крыма и подомовой обход с оружием и собаками – Старух о псевдореферендуме

Цей матеріал також доступний українською
26.09.2022, 16:57
Автобусы из Крыма и подомовой обход с оружием и собаками – Старух о псевдореферендуме - Фото
Александр Старух (Скриншот из видео)

Россияне проводят во временно оккупированных населенных пунктах Запорожской области псевдореферендум путем подомового обхода с вооруженными оккупантами, а для картинки для российской пропаганды завезли из Крыма несколько автобусов с людьми. Об этом в эфире телемарафона рассказал глава областной военной администрации Александр Старух.

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"Продолжается это шоу. Не путем "голосования" на участках – туда приходят единицы людей. Проводят поквартирный обход в сопровождении вооруженных военнослужащих, где-то – с собаками. Пугают подвалами и собирают какие-то цифры с потолка", – сказал Старух.

По словам главы ОВА, оккупанты также заявили об открытии "заграничных участков", где "проголосовали" 30 000 человек, по "подсчетам" россиян.

"Что такое заграничные участки – одному богу известно в этой ситуации", – прокомментировал Старух.

Он подчеркнул, что с территории Запорожской области, которая находится под временной оккупацией армии РФ, выехали три четверти населения, а те, кто остался, прячутся "кто как может".

Также Старух рассказал, что РФ накануне псевдореферендума завезла в Мелитополь и Бердянск несколько автобусов людей из Крыма, задача которых – помочь в создании картинки для пропагандистских росСМИ.

"Еще один способ агитации людей – запугивание, издевательство, унижение. За период военного положения было похищено 515 человек, более 200 из них до сих пор остаются в заложниках", – отметил Старух.

  • 23 сентября оккупанты начали проводить псевдореферендумы.
  • Украина запросила срочное заседание Совета Безопасности ООН в связи с псевдореферендумами.

Читайте также: Оккупанты "подвели" итоги псевдореферендумов еще в начале сентября – перехват СБУ

Оксана Житнюк
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Крым Запорожье псевдореферендум референдум бердянск мелитополь Александр Старух
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