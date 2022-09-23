"Комиссия" с автоматчиками и угрозы отобрать жилье – мэр Мелитополя о псевдореферендуме
Во временно оккупированном Мелитополе псевдореферендум о "присоединении к РФ" сопровождается угрозами депортацией для голосующих против и угрозами отобрать жилье у тех, кто не открывает двери "комиссии". Об этом рассказал мэр города Иван Федоров в эфире телемарафона.
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Федоров сказал, что сегодня в Мелитополе оккупанты начали ходить по домам, чтобы люди "проголосовали", но мелитопольцы массово не открывают двери. Однако в таких случаях, по его словам, оккупанты угрожают отбирать квартиры.
"Если так называемая комиссия идет с пакетами или с урнами, они просто на улице могут схватить человека и заставить "проголосовать". Также дают возможность "голосовать" не только за себя, а и за всех членов семьи. Ходят с автоматчиками и тем самым заставляют голосовать", – сказал мэр Мелитополя.
При этом, по его словам, "даже в эти тяжелые времена" мелитопольцы оказывают сопротивление и массово голосуют против, "тем самым показывая России, что ей здесь нет места". Проголосовавшим против оккупанты угрожают депортацией, отметил мэр.
Кроме того, по словам Федорова, в Мелитополе фиксировали случаи, когда сами члены так называемого избиркома "за углом заполняли бюллетени и бросали в "урны" вместо жителей города. Таким образом они пытаются получить премии от оккупационного режима.
Также он добавил, что утро в Мелитополе началось с уничтожения двух коллаборантов, которые помогали врагу организовать железнодорожные перевозки боеприпасов и вооружения.
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