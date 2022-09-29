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Зеленский обратился к Кавказу и другим коренным народам России – видео видео

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29.09.2022, 20:41
Видео: Офис президента
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Президент Владимир Зеленский обратился к народам Кавказа, Сибири и другим коренным народам России, представителей которых отправляют на войну против Украины. Он призвал их бороться с режимом российского диктатора Владимира Путина и не дать сделать себя пушечным мясом на ненужной им войне.

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"Дагестанцы не должны погибать в подлой и позорной войне России. Чеченцы, ингуши, осетины, черкесы и любой другой народ, который оказался под российским флагом. Всего почти 200 народов. Вы знаете, кто отправляет вас всех воевать в Украину. Тот, кто отправляет, хочет сделать вас "грузом 200", – сказал Зеленский.

Президент отметил, что на войне против Украины погибли уже около 58 500 российских солдат, но россиянам не озвучивают это число и врут, что убитых якобы всего около 6000.

"58 500 – вот в чем правда. Все они погибли из-за того, что эту войну захотел один человек. Только один, которому служат многие. Народы Кавказа, все народы на территории России, у вас нет причины, чтобы быть среди этих многих, кто все еще служит тому одному, кто хочет этой войны", – сказал Зеленский.

Он подчеркнул, что в Украине видят сопротивление народов Кавказа мобилизации, которой российская власть хочет перекрыть провал своей кадровой армии и своих преступных приказов.

"Боритесь, чтобы не погибнуть! Защищайте свою свободу сейчас на улицах и площадях, чтобы не пришлось потом воевать в горах и лесах просто за свое право жить, когда российская власть начнет и следующие волны мобилизации. Боритесь! Поборете", – сказал Зеленский.

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Оксана Житнюк
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Владимир Зеленский война мобилизация сибирь дагестан кавказ
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