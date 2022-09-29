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Силы обороны стремительно приближают число потерь армии России к 60 000 – сводка Генштаба

Цей матеріал також доступний українською
29.09.2022, 09:24
Силы обороны стремительно приближают число потерь армии России к 60 000 – сводка Генштаба - Фото
Уничтоженная в Украине российская техника (скриншот)

На 29 сентября ориентировочное число уничтоженного в Украине личного состава оккупационных сил России с начала полномасштабного вторжения составляет 58 580 военнослужащих. За сутки ВСУ вывели из строя еще 430 солдат врага,  13 танков, сбили четыре крылатые ракеты, а также сожгли 20 единиц бронетехники, пишет Генштаб.

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Общие боевые потери врага с 24 февраля по 28 сентября включительно:

личного состава — около 58 580 человек (+430 за прошедшие сутки);
танков — 2325 единиц (+13);
боевых бронированных машин — 4909 (+20);
артиллерийских систем — 1385 (+4);
РСЗО — 331 (-);
средств ПВО — 175 (-);
самолетов — 262 (-);
вертолетов — 224 (-);
автотехники и автоцистерн — 3751 (+9);
кораблей/катеров — 15 (-);
БПЛА оперативно-тактического уровня — 995 (+6);
спецтехники — ​​131 (-);
крылатых ракет — 246 (+4).

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Наибольшие потери противник понес, традиционно в последние дни, на Краматорском и Донецком направлениях.

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Євген Пилипенко
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война потери танк сводка генштаб 28 сентября
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