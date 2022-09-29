Силы обороны стремительно приближают число потерь армии России к 60 000 – сводка Генштаба

На 29 сентября ориентировочное число уничтоженного в Украине личного состава оккупационных сил России с начала полномасштабного вторжения составляет 58 580 военнослужащих. За сутки ВСУ вывели из строя еще 430 солдат врага, 13 танков, сбили четыре крылатые ракеты, а также сожгли 20 единиц бронетехники, пишет Генштаб.

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Общие боевые потери врага с 24 февраля по 28 сентября включительно:

личного состава — около 58 580 человек (+430 за прошедшие сутки);

танков — 2325 единиц (+13);

боевых бронированных машин — 4909 (+20);

артиллерийских систем — 1385 (+4);

РСЗО — 331 (-);

средств ПВО — 175 (-);

самолетов — 262 (-);

вертолетов — 224 (-);

автотехники и автоцистерн — 3751 (+9);

кораблей/катеров — 15 (-);

БПЛА оперативно-тактического уровня — 995 (+6);

спецтехники — ​​131 (-);

крылатых ракет — 246 (+4).

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Наибольшие потери противник понес, традиционно в последние дни, на Краматорском и Донецком направлениях.

Утром 21 сентября Кремль объявил о мобилизации в России. Агрессор собирается бросить против Украины от сотен тысяч до миллиона и больше новых солдат. В некоторых регионах РФ прошли не масштабные протесты против мобилизации.

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Євген Пилипенко

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