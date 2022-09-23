Украина теряет около 50 военнослужащих в день, потери РФ в пять раз больше – Зеленский

Ежедневно на фронте гибнет около 50 украинских военнослужащих, а суммарные потери Украины в пять раз меньше, чем потери оккупантов. Об этом президент Владимир Зеленский сказал в интервью Ouest-france.

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По словам Зеленского, украинские силы теряют "по 50 человек в день".

Он уточнил, что это неточная цифра, это "лишь оценка". Также сюда не включены жертвы среди гражданского населения.

"С цифрами нужно быть очень осторожными, потому что речь идет о человеческих жизнях", – сказал президент, объясняя позицию Генштаба ВСУ не раскрывать точные данные по погибшим и раненым украинским военнослужащим.

При этом он подчеркнул, что потери России в разы больше. По его словам, Украина потеряла в пять раз меньше военнослужащих, чем РФ.

21 сентября министр обороны РФ Шойгу "насчитал" всего 5937 убитых российских военных за время полномасштабной войны.

По данным Генштаба ВСУ, с 24 февраля по 23 сентября потери армии РФ составили 56 060 человек убитыми.

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Оксана Житнюк

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