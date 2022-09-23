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550 выведенных из строя россиян за сутки, десятки РСЗО, танков и артиллерия – потери врага

Цей матеріал також доступний українською
23.09.2022, 09:20
550 выведенных из строя россиян за сутки, десятки РСЗО, танков и артиллерия – потери врага - Фото
Фото: НГУ

На 23 сентября ориентировочное число уничтоженного в Украине личного состава оккупационных сил России с начала полномасштабного вторжения составляет 56 060 военнослужащих. За сутки ВСУ вывели из строя почти 20 танков и столько же бронемашин врага, сбили вертолет и самолет, а также сожгли под десяток единиц техники РСЗО, пишет Генштаб.

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Общие боевые потери врага с 24 февраля по 23 сентября:

личного состава — около 56 060 человек (+550 за прошедшие сутки);
танков — 2254 единицы (+18);
боевых бронированных машин — 4796 (+20);
артиллерийских систем — 1355 (+14);
РСЗО — 326 (+8);
средств ПВО — 170 (+1);
самолетов — 254 (+1);
вертолетов — 219 (+1);
автотехники и автоцистерн — 3659 (+29);
кораблей/катеров — 15 (-);
БПЛА оперативно-тактического уровня — 950 (+9);
спецтехники — ​​126 (+1);
крылатых ракет — 240 (-).

Наибольшие потери противник понес на Краматорском и Донецком направлениях.

Євген Пилипенко
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война РСЗО артиллерия потери танк сводка генштаб вкс рф 23 сентября
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