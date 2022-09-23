550 выведенных из строя россиян за сутки, десятки РСЗО, танков и артиллерия – потери врага

На 23 сентября ориентировочное число уничтоженного в Украине личного состава оккупационных сил России с начала полномасштабного вторжения составляет 56 060 военнослужащих. За сутки ВСУ вывели из строя почти 20 танков и столько же бронемашин врага, сбили вертолет и самолет, а также сожгли под десяток единиц техники РСЗО, пишет Генштаб.

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Общие боевые потери врага с 24 февраля по 23 сентября:

личного состава — около 56 060 человек (+550 за прошедшие сутки);

танков — 2254 единицы (+18);

боевых бронированных машин — 4796 (+20);

артиллерийских систем — 1355 (+14);

РСЗО — 326 (+8);

средств ПВО — 170 (+1);

самолетов — 254 (+1);

вертолетов — 219 (+1);

автотехники и автоцистерн — 3659 (+29);

кораблей/катеров — 15 (-);

БПЛА оперативно-тактического уровня — 950 (+9);

спецтехники — ​​126 (+1);

крылатых ракет — 240 (-).

Наибольшие потери противник понес на Краматорском и Донецком направлениях.

Утром 21 сентября Кремль объявил о "частичной" мобилизации в России.

Євген Пилипенко

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