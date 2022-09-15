UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

"Слабаки". Зеленский обратился к оккупантам на русском языке после ударов по дамбе – видео видео

Цей матеріал також доступний українською
15.09.2022, 02:13
Видео: Офис президента
Усик — Джошуа. Где и во сколько можно бесплатно посмотреть главный боксерский бой года
Усик — Джошуа. Где и во сколько можно бесплатно посмотреть главный боксерский бой года
"Читайте по губам..." Зеленский обратился к РФ после российского теракта на ТЭЦ-5 Харькова
"Читайте по губам..." Зеленский обратился к РФ после российского теракта на ТЭЦ-5 Харькова

Президент Владимир Зеленский обратился к оккупантам на русском языке после ударов по дамбе Карачуновского водохранилища возле Кривого Рога. Он назвал их слабаками, подлецами и террористами, которые воюют с гражданскими после бегства с поля боя.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

"Скажу товарищам по-русски. Сегодняшние ваши ракетные удары, русские ракеты по Кривому Рогу, по объектам, которые не имеют вообще никакой военной ценности – фактически по сотням тысяч мирных людей… Это еще одна причина, почему Россия проиграет. Проиграет не только эту войну, но и саму историю. Историю пишут люди. Нелюди – никогда", – сказал Зеленский.

Он заявил, что россияне, которые пришли на украинскую землю, останутся в истории "слабаками".

"Вы слабаки, которые воюют с гражданскими. Подлецы, которые, сбежав с поля боя, пытаются навредить откуда-то там издалека. Террористами вы останетесь, которых будут стыдиться их собственные внуки", – заявил Зеленский.

Глава государства подчеркнул, что, как показывают события, единственный выход для российских солдат – сдаться в плен украинским силам. По его словам, только это гарантирует им сохранение жизни, так как в украинском плену никто не будет использовать их как "пушечное мясо".

  • 14 сентября россияне ударили по Кривому Рогу семью крылатыми ракетами Х-22 с самолетов стратегической авиации. Попали по объектам критической и транспортной инфраструктуры. Серьезные повреждения получили гидротехнические сооружения. На месте удара наблюдается утечка воды 100 кубических метров в секунду. Жителей некоторых улиц просят эвакуироваться.

Читайте также: Зеленский прогулялся по Изюму и анонсировал деоккупацию Крыма – видео

Оксана Житнюк
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Владимир Зеленский война харьковская область изюм дамба кривог рог
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Старший дизайнер
Киев Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 