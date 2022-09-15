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Теракты РФ по Кривому Рогу: в реке поднялась вода, часть города просят эвакуироваться

Цей матеріал також доступний українською
15.09.2022, 00:36
Теракты РФ по Кривому Рогу: в реке поднялась вода, часть города просят эвакуироваться - Фото
Александр Вилкул (Скриншот видео)

После ракетных ударов армии РФ по гидротехническому сооружению в Кривом Роге в реке Ингулец поднялся уровень воды, из-за чего глава военной администрации города Александр Вилкул призвал эвакуироваться жителей некоторых улиц.

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"Мы ситуацию контролируем, идет ликвидация аварии, задействованы все службы, все на местах. Но уровень воды в реке Ингулец поднялся. Для того, чтобы отойти от лишних рисков, я прошу жителей некоторых улиц, я их сейчас назову, эвакуироваться", – написал Вилкул.

Он перечислил такие улицы Ингулецкого района: Штерна, Гжацкая, Склевата, Югоковская, Григорьевская, Земнукова. Место сбора для эвакуации – перекресток Бериславской и Матреновской улиц.

Также рекомендуется эвакуироваться части Центрально-городского района: ул. Лепицкого, Иорданская, Бажанова, Грабовского, Машиностроителей, Черняховского, Дунайская, Ходыча, Мариупольская, Сташкова, Заречная, Первомайская, Староярмракова, Плеханова, Мамина-Сибиряка, Энтузиастов. Точки сбора: площадь Освобождения (возле Сильпо); Святониколаевская (Ленина), 27 (у горисполкома); Староярмаркова, 35 (остановка "Гараж").

Автобусы будут поданы где-то в 00:30.

"Вы будете доставлены в школы и детсады. И пока идет ликвидация аварии, можно там побыть. Возьмите с собой документы и ценные вещи", – сказано в сообщении Вилкула.

Начальник Херсонского областного центра по гидрометеорологии Юрий Кирияк заявил, что в результате подрыва оккупантами дамбы Карачуновского водохранилища в Херсонской области на протяжении следующих суток возможно повышение уровня в реке Ингулец.

В населенных пунктах, которые находятся вдоль берегов реки, возможен выход воды на пойму и подтопление приусадебных участков. Наибольший риск – для населенных пунктов северной части Херсонской области, которые находятся ближе к Кривому Рогу.

  • 14 сентября россияне ударили по Кривому Рогу семью крылатыми ракетами Х-22 с самолетов стратегической авиации. Попали по объектам критической и транспортной инфраструктуры. Серьезные повреждения получили гидротехнические сооружения.
  • В Офисе президента сообщили, что на месте удара наблюдается утечка воды 100 кубических метров в секунду.

Читайте также: За удар по Кривому Рогу будет справедливое возмездие – Зеленский

Оксана Житнюк
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