Зеленский: Россия забрасывает на фронт тысячи мобилизованных. Это ощутимое давление на ВСУ

Президент Владимир Зеленский заявил, что РФ забрасывает передовую тысячами своих мобилизованных, рассчитывая, что они проживут хоть несколько недель, пока не прибудут новые, однако это создает "ощутимое давление" на Вооруженные Силы Украины. Об этом он сказал в вечернем видеообращении.

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"Сейчас Россия забрасывает на фронт тысячи этих своих мобилизованных. У них нет существенной военной подготовки, но их командованию это не нужно вообще. Они рассчитывают, что мобилизованные россияне смогут выжить на войне хотя бы несколько недель, потом погибнут, потом на фронт доставят новых", – сказал Зеленский.

Он подчеркнул, что за это время такое использование российскими генералами россиян в качестве "пушечного мяса" позволяет создать дополнительное давление на украинских защитников.

"Это ощутимое давление. И я благодарен всем нашим воинам, которые его выдерживают. Благодарен и партнерам, которые понимают, что в таких условиях мы нуждаемся в увеличении оборонной помощи", – сказал Зеленский.

Отдельно он поблагодарил защитников, которые держат оборону на Бахмутском направлении, так как оно остается "одним из самых жестких" на фронте.

Министр обороны Алексей Резников заявил, что Россия хочет бросить 150 000 мобилизованных для пополнения потерь на фронте.

По данным Генштаба, из 8000 мобилизованных на базе Новосибирского высшего командного училища военной формой обеспечили не более половины. Личному составу выдают только полевую форму и обувь, а остальную экипировку нужно покупать самим.

11 октября сообщалось, что в России более 100 мобилизованных устроили бунт и отказываются покидать казарму.

12 октября Генштаб ВСУ сообщил о прибытии на фронт до 500 мобилизованных с советскими шлемами и автоматами АК-12, имеющими "очень отрицательный" опыт применения.

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Оксана Житнюк

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