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Генерал Наев: Подготовленный мобилизационный ресурс РФ 2 млн человек, но все решит оружие

Цей матеріал також доступний українською
14.10.2022, 22:49
Генерал Наев: Подготовленный мобилизационный ресурс РФ 2 млн человек, но все решит оружие - Фото
Сергей Наев (фото - страница ООС в Facebook)

Подготовленный мобилизационный ресурс России составляет примерно до 2 млн человек, и Москва будет увеличивать количество мобилизованных, но Украина все равно будет иметь преимущество на поле боя, если вовремя и в необходимом количестве получит оружие от западных партнеров. Об этом в эфире телемарафона сказал генерал-лейтенант Сергей Наев, командующий Объединенными силами ВСУ.

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"Мы должны понимать, что враг на этом не остановится ("частичной мобилизации" до 300 000 человек. – ред.) и он будет продолжать мобилизацию. В целом в РФ подготовленный мобилизационный ресурс – примерно до 2 млн человек. В целом их мобилизационный ресурс — около 29 млн человек. Поэтому РФ в стремлении решить войну по тем целям, которые они ставят перед собой, они будут повышать количество мобилизованных. Поэтому мы должны ожидать и такую ситуацию и быть готовыми для решения ее на наших условиях", – сказал Наев.

Он пояснил, что подготовленный мобилизационный ресурс — это лица, которые недавно были уволены с военной службы, но принимали участие в тренировках, военных сборах.

На вопрос, может ли эта "частичная мобилизация" остановить контрнаступление Украины, Наев ответил, что все будет зависеть от ресурсов, которые будут поставляться Украине и России.

"Конечно, в этой борьбе ресурсов западное оружие более новое, высокоточное... Если мы вовремя получим необходимое количество вооружения и военной техники, то преимущество будет на нашей стороне", – отметил Наев.

  • 13 октября президент Владимир Зеленский, выступая на пленарном заседании Парламентской ассамблеи Совета Европы, заявил, что Украина имеет лишь 10% от своей потребности в системах противовоздушной обороны.

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Вадим Ребрина
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война оружие Сергей Наев мобилизация
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