В Херсонской области освобождено более 90 населенных пунктов – Минобороны

В Херсонской области Силы обороны Украины деоккупировали уже более 90 населенных пунктов. Об этом сообщает Министерство обороны в телеграм 24 октября.

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"В Херсонской области Силы обороны Юга освободили более 90 населенных пунктов, в которых проживают более 12 000 человек", – говорится в сообщении Минобороны.

7 октября сообщалось, что в Херсонской области ВСУ освободили более 500 кв. км и 29 населенных пунктов.

20 октября Генштаб сообщил, что в ближайшее время заданием номер один для оккупационных войск будет удержание позиций в Херсонской области и россияне сосредоточили там до 45 батальонно-тактических групп.

По состоянию на 21 октября сообщалось, что в Херсонской области ВСУ деоккупировали 88 населенных пунктов.

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Наталія Медведєва

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