UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

В Херсонской области освобождено более 90 населенных пунктов – Минобороны

Цей матеріал також доступний українською
24.10.2022, 15:46
В Херсонской области освобождено более 90 населенных пунктов – Минобороны - Фото
Уничтоженная РСЗО армии России (фото - Генштаб ВСУ)

В Херсонской области Силы обороны Украины деоккупировали уже более 90 населенных пунктов. Об этом сообщает Министерство обороны в телеграм 24 октября.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

"В Херсонской области Силы обороны Юга освободили более 90 населенных пунктов, в которых проживают более 12 000 человек", – говорится в сообщении Минобороны.

  • 7 октября сообщалось, что в Херсонской области ВСУ освободили более 500 кв. км и 29 населенных пунктов.
  • 20 октября Генштаб сообщил, что в ближайшее время заданием номер один для оккупационных войск будет удержание позиций в Херсонской области и россияне сосредоточили там до 45 батальонно-тактических групп. 
  • По состоянию на 21 октября сообщалось, что в Херсонской области ВСУ деоккупировали 88 населенных пунктов.

Читайте также: "Волны в 5 метров не будет". Россия заминировала Каховскую ГЭС и дамбу: чем грозит подрыв

Наталія Медведєва
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
война Херсонская область деоккупация
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 