В Херсонской области освобождено более 90 населенных пунктов – Минобороны
24.10.2022, 15:46
Уничтоженная РСЗО армии России (фото - Генштаб ВСУ)
В Херсонской области Силы обороны Украины деоккупировали уже более 90 населенных пунктов. Об этом сообщает Министерство обороны в телеграм 24 октября.
Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости
"В Херсонской области Силы обороны Юга освободили более 90 населенных пунктов, в которых проживают более 12 000 человек", – говорится в сообщении Минобороны.
- 7 октября сообщалось, что в Херсонской области ВСУ освободили более 500 кв. км и 29 населенных пунктов.
- 20 октября Генштаб сообщил, что в ближайшее время заданием номер один для оккупационных войск будет удержание позиций в Херсонской области и россияне сосредоточили там до 45 батальонно-тактических групп.
- По состоянию на 21 октября сообщалось, что в Херсонской области ВСУ деоккупировали 88 населенных пунктов.
Читайте также: "Волны в 5 метров не будет". Россия заминировала Каховскую ГЭС и дамбу: чем грозит подрыв
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Последние новости
Комментарии