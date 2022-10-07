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В Херсонской области ВСУ освободили более 500 кв. км и 29 населенных пунктов – ОК "Юг"

Цей матеріал також доступний українською
07.10.2022, 13:30
В Херсонской области ВСУ освободили более 500 кв. км и 29 населенных пунктов – ОК
Фото: Генштаб ВСУ

Вооруженные Силы Украины в Херсонской области освободили от российских оккупантов более 500 квадратных километров территории и 29 населенных пунктов. Об этом сообщила спикер оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк в эфире телемарафона 7 октября.

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"Обстановка достаточно напряженная и динамично изменяется. Как вы можете видеть, следить по доступным ресурсам – продвижение есть. Мы продолжаем боевую работу, продолжаем закреплять свои позиции там, где уже освобождено", – сказала Гуменюк.

Она сообщила, что более 500 кв. км Херсонской области освобождено от оккупантов, а также более 29 населенных пунктов.

"Мы не все их называем из-за необходимости поддерживать режим информационной тишины", – сказала спикер ОК "Юг".

Она пояснила, что Силы обороны продвигаются по правому берегу Днепра, а на левом пока еще довольно плотно расположены подразделения российских оккупантов, которые имеют возможность атаковать, в том числе через реку. Названия освобожденных населенных пунктов не называют, чтобы туда не прилетело.

Гуменюк отметила, что Силы обороны держат под огневым контролем логистику и транспортные артерии врага.

По ее словам, ВСУ подвинули линию фронта на расстояние от 10 до 20 км.

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Наталія Медведєва
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наступление Херсонская область ОК Юг Наталья Гуменюк
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