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В Херсонской области Силы обороны освободили уже 88 населенных пунктов – ОК "Юг"

Цей матеріал також доступний українською
21.10.2022, 21:38
В Херсонской области Силы обороны освободили уже 88 населенных пунктов – ОК
Фото: Генштаб ВСУ

По состоянию на 21 октября, в Херсонской области Вооруженные Силы Украины деоккупировали 88 населенных пунктов. Об этом сообщает оперативное командование "Юг".

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"В Херсонской области Силы обороны освободили уже 88 населенных пунктов, в которых проживают около 12 000 человек", – говорится в сообщении.

Среди освобожденных сел, где уже проведен комплекс стабилизационных мероприятий, военные назвали Новодмитровку, Костырку, Черешневое, Новониколаевку, Новопетровку и Блакитне.

  • 7 октября сообщалось, что в Херсонской области ВСУ освободили более 500 кв. км и 29 населенных пунктов.
  • 20 октября Генштаб сообщил, что в ближайшее время заданием номер один для оккупационных войск будет удержание позиций в Херсонской области, и россияне сосредоточили там до 45 батальонно-тактических групп. 

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Наталія Медведєва
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