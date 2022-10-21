В Херсонской области Силы обороны освободили уже 88 населенных пунктов – ОК "Юг"

По состоянию на 21 октября, в Херсонской области Вооруженные Силы Украины деоккупировали 88 населенных пунктов. Об этом сообщает оперативное командование "Юг".

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

"В Херсонской области Силы обороны освободили уже 88 населенных пунктов, в которых проживают около 12 000 человек", – говорится в сообщении.

Среди освобожденных сел, где уже проведен комплекс стабилизационных мероприятий, военные назвали Новодмитровку, Костырку, Черешневое, Новониколаевку, Новопетровку и Блакитне.

7 октября сообщалось, что в Херсонской области ВСУ освободили более 500 кв. км и 29 населенных пунктов.

20 октября Генштаб сообщил, что в ближайшее время заданием номер один для оккупационных войск будет удержание позиций в Херсонской области, и россияне сосредоточили там до 45 батальонно-тактических групп.

Читайте также: В Бериславе прекратили работу органы оккупационной власти, коллаборанты бегут – Генштаб

Наталія Медведєва

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.