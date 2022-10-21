В Херсонской области Силы обороны освободили уже 88 населенных пунктов – ОК "Юг"
21.10.2022, 21:38
Фото: Генштаб ВСУ
По состоянию на 21 октября, в Херсонской области Вооруженные Силы Украины деоккупировали 88 населенных пунктов. Об этом сообщает оперативное командование "Юг".
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"В Херсонской области Силы обороны освободили уже 88 населенных пунктов, в которых проживают около 12 000 человек", – говорится в сообщении.
Среди освобожденных сел, где уже проведен комплекс стабилизационных мероприятий, военные назвали Новодмитровку, Костырку, Черешневое, Новониколаевку, Новопетровку и Блакитне.
- 7 октября сообщалось, что в Херсонской области ВСУ освободили более 500 кв. км и 29 населенных пунктов.
- 20 октября Генштаб сообщил, что в ближайшее время заданием номер один для оккупационных войск будет удержание позиций в Херсонской области, и россияне сосредоточили там до 45 батальонно-тактических групп.
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