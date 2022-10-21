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В Бериславе прекратили работу органы оккупационной власти, коллаборанты бегут – Генштаб

Цей матеріал також доступний українською
21.10.2022, 19:46
В Бериславе прекратили работу органы оккупационной власти, коллаборанты бегут – Генштаб - Фото
Берислав (Скриншот видео)

В Бериславе Херсонской области перестали функционировать все органы, с помощью которых оккупанты пытались контролировать ситуацию в городе. Об этом сообщает Генштаб ВСУ в вечерней сводке.

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"По имеющейся информации, в Бериславе Херсонской области с 19 октября этого года прекратили свою деятельность все органы оккупационной власти", – говорится в сообщении.

По данным Генштаба, город продолжают покидать коллаборанты, которые сотрудничали с российскими оккупантами, они уезжают вместе с семьями и имуществом.

Генштаб получил подтверждение огневого поражения понтонной переправы под Антоновским мостом Херсонской области в результате удара, который Силы обороны нанесли 19 октября.

  • Утром 21 октября роспропаганда разогнала фейк об "ударе по гражданским" под Херсоном. ВСУ опровергли.

Читайте также: Оккупанты притапливают на ночь понтоны у Антоновского моста, ВСУ им "помогают" – Генштаб

Наталія Медведєва
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