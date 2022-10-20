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Оккупанты притапливают на ночь понтоны у Антоновского моста, ВСУ им "помогает" – Генштаб

Цей матеріал також доступний українською
20.10.2022, 17:01
Оккупанты притапливают на ночь понтоны у Антоновского моста, ВСУ им
Алексей Громов (Скриншот видео)

Российские военные построили понтонную переправу через Днепр возле Антоновского моста в Херсонской области, они пытаются прятать ее, артиллерия Вооруженных Сил Украины им "помогает" в этом. Об этом на брифинге заявил заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ бригадный генерал Алексей Громов.

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"Противник действительно построил понтонную переправу рядом с Антоновским мостом и пытается ее использовать", – сказал Громов. 

По его словам, есть разведывательная информация, что россияне пытаются ночью притапливать понтоны, чтобы украинская разведка не могла их обнаружить и скорректировать огонь артиллерии ВСУ.

"Но наша артиллерия помогает им притапливать понтоны. Это наша работа", – сказал Громов, улыбнувшись.

Он добавил, что российские оккупанты не могут пользоваться Антоновским мостом для пересечения Днепра, они использовали паромную и понтонную переправы.

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Наталія Медведєва
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война Херсон генштаб переправа Алексей Громов Антоновский мост понтон
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