Роспропаганда разогнала фейк об "ударе по гражданским" под Херсоном. ВСУ опровергли
В Херсонской области россияне крадут из магазинов гражданскую одежду и перемещаются в ней через возведенные ими переправы. Оккупанты пытаются таким образом создать картинку для российских пропагандистов, якобы украинские силы обороны обстреливают гражданских. Об этом в эфире телемарафона сказала спикер оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк.
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Сегодня утром роспропаганда разгоняла фейк об "ударе ВСУ по гражданским", которые якобы переправлялись на левобережье, и о двух погибших. При этом удары были нанесены после 23:00, во время комендантского часа.
"Пытаясь оборудовать альтернативную переправу, оккупанты даже переодевают личный состав в намародеренное имущество, не успевая даже снимать ценники и бирки с гражданской одежды, которую они украли из магазинов. Так они имитируют, что если и будет какое-то огневое поражение, то это должно выглядеть как нападение ВСУ на гражданских", – сказала Гуменюк.
Она подчеркнула, что украинские силы не ведут огонь по объектам критической инфраструктуры, что может нести угрозу для гражданского населения, а также не обстреливают переправы, если там есть мирные люди.
"Мы отслеживаем эту ситуацию очень тщательно, и в этом нам помогают силы в Херсонской области, в частности и силы сопротивления", – добавила спикер ОК "Юг".
- Генштаб ВСУ предупреждал, что во время "эвакуации" в Херсонской области российские оккупанты могут обстрелять мирное население.
- По данным Генштаба, сейчас задача №1 для РФ – удержать фронт под Херсоном, там сосредоточено до 45 БТГр россиян.
- В утренней сводке Генштаб сообщил, что Россия перебросила до 2000 мобилизованных в Херсонскую область и продолжает готовить "эвакуацию". Украинские военные ударили по мосту и переправе.
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