UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Роспропаганда разогнала фейк об "ударе по гражданским" под Херсоном. ВСУ опровергли

Цей матеріал також доступний українською
21.10.2022, 16:30
Роспропаганда разогнала фейк об
Наталия Гуменюк (скриншот видео)

В Херсонской области россияне крадут из магазинов гражданскую одежду и перемещаются в ней через возведенные ими переправы. Оккупанты пытаются таким образом создать картинку для российских пропагандистов, якобы украинские силы обороны обстреливают гражданских. Об этом в эфире телемарафона сказала спикер оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк. 

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Сегодня утром роспропаганда разгоняла фейк об "ударе ВСУ по гражданским", которые якобы переправлялись на левобережье, и о двух погибших. При этом удары были нанесены после 23:00, во время комендантского часа.

"Пытаясь оборудовать альтернативную переправу, оккупанты даже переодевают личный состав в намародеренное имущество, не успевая даже снимать ценники и бирки с гражданской одежды, которую они украли из магазинов. Так они имитируют, что если и будет какое-то огневое поражение, то это должно выглядеть как нападение ВСУ на гражданских", – сказала Гуменюк.

Она подчеркнула, что украинские силы не ведут огонь по объектам критической инфраструктуры, что может нести угрозу для гражданского населения, а также не обстреливают переправы, если там есть мирные люди.

"Мы отслеживаем эту ситуацию очень тщательно, и в этом нам помогают силы в Херсонской области, в частности и силы сопротивления", – добавила спикер ОК "Юг".

  • Генштаб ВСУ предупреждал, что во время "эвакуации" в Херсонской области российские оккупанты могут обстрелять мирное население.
  • По данным Генштаба, сейчас задача №1 для РФ – удержать фронт под Херсоном, там сосредоточено до 45 БТГр россиян.
  • В утренней сводке Генштаб сообщил, что Россия перебросила до 2000 мобилизованных в Херсонскую область и продолжает готовить "эвакуацию". Украинские военные ударили по мосту и переправе.

Смотрите также: Оккупанты отступают в Херсонской области: видео, снятое военным РФ

Оксана Житнюк
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
война Херсон Херсонская область переправа Наталья Гуменюк
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 