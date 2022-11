На российском ТВ призвали создать украинцам невыносимые условия жизни. Кулеба отреагировал

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал Евросоюз полностью запретить российские пропагандистские медиа за разжигание геноцида.

Об этом он написал в Twitter, комментируя призывы к созданию невыносимых условий жизни в Украине, которые прозвучали во время последнего выпуска ток-шоу "Своя правда" на телеканале НТВ.

Один из его участников, член Госдумы Борис Чернышов заявил, что ракетные удары по Украине – это "проявление святой ненависти" россиян к украинцам, которые должны "замерзнуть и сгнить".

Другой участник ток-шоу, политолог Владимир Сергиенко, прямо заявил, что целью ударов по гражданской инфраструктуре – это попытка принудить Украину к капитуляции "на основании невыносимых условий для гражданского населения".

Incitement of genocide on Russian state TV is in full swing. They admit Russia bombs out Ukraine’s critical infrastructure to inflict unbearable conditions of life on civilians and they call for more strikes. Russian state propaganda in the EU and elsewhere must be fully banned. https://t.co/a6tfi52Mi5