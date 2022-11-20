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На российском ТВ призвали создать украинцам невыносимые условия жизни. Кулеба отреагировал

Цей матеріал також доступний українською
20.11.2022, 14:55
На российском ТВ призвали создать украинцам невыносимые условия жизни. Кулеба отреагировал - Фото
Дмитрий Кулеба (Фото: МИД)

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал Евросоюз полностью запретить российские пропагандистские медиа за разжигание геноцида.

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Об этом он написал в Twitter, комментируя призывы к созданию невыносимых условий жизни в Украине, которые прозвучали во время последнего выпуска ток-шоу "Своя правда" на телеканале НТВ.

Один из его участников, член Госдумы Борис Чернышов заявил, что ракетные удары по Украине – это "проявление святой ненависти" россиян к украинцам, которые должны "замерзнуть и сгнить".

Другой участник ток-шоу, политолог Владимир Сергиенко, прямо заявил, что целью ударов по гражданской инфраструктуре – это попытка принудить  Украину к капитуляции "на основании невыносимых условий для гражданского населения".

Кулеба назвал такие призывы разжиганием геноцида.

"Они признают, что Россия бомбит критически важную инфраструктуру, чтобы создать невыносимые условия жизни для мирного населения и призывают к новым ударам. Российская государственная пропаганда в ЕС и других странах должна быть полностью запрещена", — заявил министр.

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Андрій Водяний
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МИД пропаганда сми геноцид дмитрий кулеба
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