Речь Путина говорит о том, что он хочет стереть само понятие украинского народа — ISW
Выступление российского диктатора Владимира Путина в дискуссионном клубе "Валдай" в Москве 27 октября говорит о том, что он хочет уничтожить украинское государство и стереть само понятие украинского народа. Об этом сообщили в сводке Института изучения войны (ISW).
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Аналитики обращают внимание на речь Путина, в которой он отвергает суверенитет и независимость Украины, что еще раз несовместимо с возможностью реальных переговоров.
Диктатор произнес уже "традиционный" для себя набор псевдоисторических и пропагандистских клише о том, что "Россия создала Украину", а также "одном народе" и мнимой угрозе со стороны НАТО.
Заявления Путина отвергают юридический факт существования Украины как государства, несмотря на то, что РФ признавала суверенитет Украины и украинский народ как отдельную нацию.
Нарративы главы Кремля о "едином народе" указывают на его главную цель — уничтожить украинское государство и стереть понятие украинского народа. Отмечается, что он неприемлет любую идею о том, что существует независимая украинская идентичность.
"Эти заявления, наряду со многими действиями России, должны вызвать серьезные размышления над вопросом о том, является ли война РФ против Украины актом геноцида, поскольку геноцид юридически определяется как "действия, совершаемые с намерением уничтожить, полностью или частично, национальную, этническую, расовую или религиозную группу", — резюмировали в сводке.
- Министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевич назвал речь диктатора РФ "почти репетицией" его будущего выступления на заседаниях специального международного трибунала для наказания России за преступление агрессии.
- ISW считает, что Путин не заинтересован в реальных переговорах с Украиной и все еще сохраняет "максималистские цели" войны.
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