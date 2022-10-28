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Речь Путина говорит о том, что он хочет стереть само понятие украинского народа — ISW

Цей матеріал також доступний українською
28.10.2022, 08:54
Речь Путина говорит о том, что он хочет стереть само понятие украинского народа — ISW - Фото
Владимир Путин (Фото: скриншот с видео)

Выступление российского диктатора Владимира Путина в дискуссионном клубе "Валдай" в Москве 27 октября говорит о том, что он хочет уничтожить украинское государство и стереть само понятие украинского народа. Об этом сообщили в сводке Института изучения войны (ISW).

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Аналитики обращают внимание на речь Путина, в которой он отвергает суверенитет и независимость Украины, что еще раз несовместимо с возможностью реальных переговоров. 

Диктатор произнес уже "традиционный" для себя набор псевдоисторических и пропагандистских клише о том, что "Россия создала Украину", а также "одном народе" и мнимой угрозе со стороны НАТО. 

Заявления Путина отвергают юридический факт существования Украины как государства, несмотря на то, что РФ признавала суверенитет Украины и украинский народ как отдельную нацию. 

Нарративы главы Кремля о "едином народе" указывают на его главную цель — уничтожить украинское государство и стереть понятие украинского народа. Отмечается, что он неприемлет любую идею о том, что существует независимая украинская идентичность. 

"Эти заявления, наряду со многими действиями России, должны вызвать серьезные размышления над вопросом о том, является ли война РФ против Украины актом геноцида, поскольку геноцид юридически определяется как "действия, совершаемые с намерением уничтожить, полностью или частично, национальную, этническую, расовую или религиозную группу", — резюмировали в сводке.

Читайте также: Путин снова сталкивается с недовольством "партии войны". Речь о Кадырове и Пригожине — ISW 

Дмитро Гриниченко
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Россия Украина война владимир путин геноцид isw
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