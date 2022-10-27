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Путин выступил с несуразной речью. Глава МИД Латвии: Почти репетиция Нюрнберга или Гааги

Цей матеріал також доступний українською
27.10.2022, 19:18
Путин выступил с несуразной речью. Глава МИД Латвии: Почти репетиция Нюрнберга или Гааги - Фото
Эдгарс Ринкевич (фото - ЕРА)

Сегодня, 27 октября, российский диктатор Владимир Путин выступил на пленарной сессии дискуссионного клуба "Валдай" в Москве. Министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевич назвал речь диктатора РФ "почти репетицией" его будущего выступления на заседаниях специального международного трибунала для наказания России за преступление агрессии.

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"Это почти как репетиция защитительной речи в международном трибунале в Гааге или в Нюрнберге", – написал в Twitter Ринкевич, комментируя заявление Путина о том, что "не Россия, а именно Запад довел до сегодняшней ситуации и событий в Украине".

В своей сегодняшней речи Путин повторил ранее неоднократно озвученные им тезисы, не имеющие никакой связи с реальностью и историческими фактами, о том, что Украина и Россия – якобы "один народ"; о том, что Украина якобы "бомбила Донбасс" восемь лет; о том, что Россия развязала против Украины полномасштабную войну и совершает военные преступления против мирного населения якобы для "помощи Донбассу".

Также Путин опять разгонял кремлевский фейк об "украинской грязной бомбе", жаловался на Запад, отрицал украинскую государственность и уверял, что РФ якобы не намерена применять ядерное оружие на территории Украины.

Читайте также: Наказание – неизбежно. От Нюрнберга до Руанды: как трибуналы судили военных преступников

Оксана Житнюк
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владимир путин гаага Латвия трибунал Эдгар Ринкевич спецтрибунал нюрнберг
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