Путин выступил с несуразной речью. Глава МИД Латвии: Почти репетиция Нюрнберга или Гааги

Сегодня, 27 октября, российский диктатор Владимир Путин выступил на пленарной сессии дискуссионного клуба "Валдай" в Москве. Министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевич назвал речь диктатора РФ "почти репетицией" его будущего выступления на заседаниях специального международного трибунала для наказания России за преступление агрессии.

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"Это почти как репетиция защитительной речи в международном трибунале в Гааге или в Нюрнберге", – написал в Twitter Ринкевич, комментируя заявление Путина о том, что "не Россия, а именно Запад довел до сегодняшней ситуации и событий в Украине".

В своей сегодняшней речи Путин повторил ранее неоднократно озвученные им тезисы, не имеющие никакой связи с реальностью и историческими фактами, о том, что Украина и Россия – якобы "один народ"; о том, что Украина якобы "бомбила Донбасс" восемь лет; о том, что Россия развязала против Украины полномасштабную войну и совершает военные преступления против мирного населения якобы для "помощи Донбассу".

Также Путин опять разгонял кремлевский фейк об "украинской грязной бомбе", жаловался на Запад, отрицал украинскую государственность и уверял, что РФ якобы не намерена применять ядерное оружие на территории Украины.

Постпред Украины в ООН Сергей Кислица заявил, что в вопросе наказания российских военных преступников следует использовать "наследие Нюрнберга".

26 сентября Украина представила послам 30 стран-партнеров проект специального трибунала для наказания России за преступление агрессии.

Главы МИД Эстонии, Латвии и Литвы призвали Евросоюз и его партнеров помочь Украине в создании спецтрибунала.

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Оксана Житнюк

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