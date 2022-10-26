"Грязная бомба". Путин выглядит одиноким фантазером: возможно, фейк на скорую руку – ГУР
Российский фейк о "грязной бомбе", которую якобы намерена применить Украина, вероятно, готовился на скорую руку, так как Кремль даже не попытался сымитировать какие-то "доказательства". Об этом сказал представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов в эфире телемарафона.
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Юсов считает, что так называемая спецоперация "Грязная бомба" – это попытка Кремля переключить международную дискуссию с факта российской агрессии, российских терактов и военных преступлений против мирного населения Украины на "воображаемую угрозу", которая якобы идет со стороны Украины.
"Мы видим провал этой операции, потому что цивилизованный мир единогласен в своих оценках и в категорической форме сообщает, что это российский фейк, нет никаких доказательств. На самом деле это плохо подготовленная спецоперация российскими спецслужбами и пропагандистами, потому что обычно они пытаются хоть какие-то доказательства сымитировать, а здесь даже этого не вышло. Это что-то, возможно, даже на скорую руку организовано", – сказал Юсов.
Он подчеркнул, что ни мир, ни Украина не реагируют на эту провокацию РФ в том ключе, в котором планировали россияне.
"Путин выглядит абсолютно одиноким фантазером в данной ситуации", – добавил представитель ГУР.
- 23 октября российские пропагандистские СМИ начали писать, что Украина якобы готовит провокацию с "грязной бомбой". В Офисе президента назвали эти вбросы "предсказуемым абсурдом". Глава Минобороны Резников заявил, что "на воре и шапка горит".
- Россия лжет, что Украина якобы готовится применить "грязную бомбу" на своей территории, заявили госсекретарь США Энтони Блинкен, главы МИД Британии Джеймс Клеверли и Франции Катрин Колонна. Генсек НАТО тоже заявил, что союзники по Альянсу отвергают это явно ложное обвинение РФ.
- Президент США Джо Байден заявил, что Россия допустит "серьезную, серьезную ошибку", если использует тактическое ядерное оружие против Украины.
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