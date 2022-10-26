"Грязная бомба". Путин выглядит одиноким фантазером: возможно, фейк на скорую руку – ГУР

Российский фейк о "грязной бомбе", которую якобы намерена применить Украина, вероятно, готовился на скорую руку, так как Кремль даже не попытался сымитировать какие-то "доказательства". Об этом сказал представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов в эфире телемарафона.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Юсов считает, что так называемая спецоперация "Грязная бомба" – это попытка Кремля переключить международную дискуссию с факта российской агрессии, российских терактов и военных преступлений против мирного населения Украины на "воображаемую угрозу", которая якобы идет со стороны Украины.

"Мы видим провал этой операции, потому что цивилизованный мир единогласен в своих оценках и в категорической форме сообщает, что это российский фейк, нет никаких доказательств. На самом деле это плохо подготовленная спецоперация российскими спецслужбами и пропагандистами, потому что обычно они пытаются хоть какие-то доказательства сымитировать, а здесь даже этого не вышло. Это что-то, возможно, даже на скорую руку организовано", – сказал Юсов.

Он подчеркнул, что ни мир, ни Украина не реагируют на эту провокацию РФ в том ключе, в котором планировали россияне.

"Путин выглядит абсолютно одиноким фантазером в данной ситуации", – добавил представитель ГУР.

23 октября российские пропагандистские СМИ начали писать, что Украина якобы готовит провокацию с "грязной бомбой". В Офисе президента назвали эти вбросы "предсказуемым абсурдом". Глава Минобороны Резников заявил, что "на воре и шапка горит".

Россия лжет, что Украина якобы готовится применить "грязную бомбу" на своей территории, заявили госсекретарь США Энтони Блинкен, главы МИД Британии Джеймс Клеверли и Франции Катрин Колонна. Генсек НАТО тоже заявил, что союзники по Альянсу отвергают это явно ложное обвинение РФ.

Президент США Джо Байден заявил, что Россия допустит "серьезную, серьезную ошибку", если использует тактическое ядерное оружие против Украины.

Читайте также: Совбез ООН по "грязной бомбе" закончился ничем. Кислица: Только сумасшедшие верят России

Оксана Житнюк

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.