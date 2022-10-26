Совбез ООН по "грязной бомбе" закончился ничем. Кислица: Только сумасшедшие верят России
Заседание Совета Безопасности ООН, которое Россия создала, чтобы продолжить разгонять фейк о "грязной бомбе", закончилось ничем. Об этом сообщает агентство Reuters.
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На заседании Совбеза заместитель российского посла в ООН Дмитрий Полянский заявил, что все участники получили "доказательства из разведывательной информации с необходимым уровнем доступа".
Также, продолжая дезинформационную кампанию российской пропаганды, Полянский повторил фейковые тезисы о "грязной бомбе" и "заботе о безопасности мира".
После заседания заместитель представителя Великобритании в ООН Джеймс Кариуки назвал все заявления России о "грязной бомбе" ложью.
"Это чисто российская дезинформация, которую мы уже видели много раз, и ее следует прекратить", — сказал дипломат.
Заседание Совбеза по "грязной бомбе" также прокомментировал постоянный представитель Украины в ООН Сергей Кислица — он обратил внимание на то, что в письме к ООН Россия подчеркивает, что якобы не собирается применять ядерное оружие против Украины.
Он призвал не верить России и напомнил, что в Москве уже лгали о том, что не собираются убивать гражданских в Украине, обстреливать гражданскую инфраструктуру и оккупировать украинские территории.
"Только сумасшедшие могут доверять российскому криминалу", — написал Кислица.
- 23 октября российские пропагандистские СМИ начали писать, что Украина якобы готовит провокацию с "грязной бомбой". В Офисе президента назвали эти вбросы "предсказуемым абсурдом". Глава Минобороны заявил, что "на воре и шапка горит".
- Россия лжет, что Украина якобы готовится применить "грязную бомбу" на своей территории, заявили госсекретарь США Энтони Блинкен, главы МИД Британии Джеймс Клеверли и Франции Катрин Колонна.
- Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис заявил, что к дезинформации России о "грязной бомбе" следует относиться "очень серьезно" и быть готовыми к возможной эскалации войны РФ против Украины.
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