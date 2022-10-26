UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Совбез ООН по "грязной бомбе" закончился ничем. Кислица: Только сумасшедшие верят России

Цей матеріал також доступний українською
26.10.2022, 08:59
Совбез ООН по
Сергей Кислица (Фото: EPA)

Заседание Совета Безопасности ООН, которое Россия создала, чтобы продолжить разгонять фейк о "грязной бомбе", закончилось ничем. Об этом сообщает агентство Reuters.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

На заседании Совбеза заместитель российского посла в ООН Дмитрий Полянский заявил, что все участники получили "доказательства из разведывательной информации с необходимым уровнем доступа".

Также, продолжая дезинформационную кампанию российской пропаганды, Полянский повторил фейковые тезисы о "грязной бомбе" и "заботе о безопасности мира". 

После заседания заместитель представителя Великобритании в ООН Джеймс Кариуки назвал все заявления России о "грязной бомбе" ложью. 

"Это чисто российская дезинформация, которую мы уже видели много раз, и ее следует прекратить", — сказал дипломат.

Заседание Совбеза по "грязной бомбе" также прокомментировал постоянный представитель Украины в ООН Сергей Кислица — он обратил внимание на то, что в письме к ООН Россия подчеркивает, что якобы не собирается применять ядерное оружие против Украины. 

Он призвал не верить России и напомнил, что в Москве уже лгали о том, что не собираются убивать гражданских в Украине, обстреливать гражданскую инфраструктуру и оккупировать украинские территории. 

"Только сумасшедшие могут доверять российскому криминалу", — написал Кислица. 

Читайте также: Госдеп: Использование "грязной бомбы" или ядерной приведет к последствиям для России

Дмитро Гриниченко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Сергей Кислица Дмитрий Полянский Россия ООН Украина война совбез оон
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Старший дизайнер
Киев Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 