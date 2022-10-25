Глава МИД Литвы о звонках Шойгу и "грязной бомбе": Нужно быть готовыми к эскалации войны
Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис заявил, что к дезинформации России о "грязной бомбе" следует относиться "очень серьезно" и быть готовыми к возможной эскалации войны РФ против Украины. Об этом он сказал в эфире радиостанции LRT, цитирует его Delfi.
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По его словам, заявления РФ о "грязной бомбе" очень сильно напоминают информационную кампанию Москвы перед началом большой войны, когда накануне 24 февраля российская пропаганда распространяла фейки о химических заводах и биолабораториях в Украине.
"Некоторые партнеры восприняли это всерьез, но не все. Мы думали, что это просто российская кампания лжи, но мы видим, во что она вылилась", — заявил дипломат.
Он отметил, что к подобным фейкам России нужно отнестись "очень серьезно".
"Я очень рад совместному заявлению партнеров по НАТО о том, что мы не поддадимся на ложь, будем продолжать помогать Украине и никто не верит информации, распространяемой Россией", — подчеркнул министр.
Ландсбергис считает, что союзники Украины должны быть готовы к эскалации войны и продолжать усиление поддержки Украины.
"Может ли это означать, что Россия пойдет на дальнейшую эскалацию — я думаю, нужно быть готовым к возможной эскалации, несмотря на звонки Шойгу. Россия проигрывает войну и в стадии поражения может ее обострить, но наш ответ должен быть един – еще больше помощи Украине", — резюмировал он.
- Россия в последние дни пытается разогнать фейк о якобы планах Украины взорвать "грязную бомбу". Российские чиновники повторяют эту ложь западным лидерам, но те не верят. ISW предполагает, что РФ так пытается сорвать военную помощь Украине.
- Глава МИД Дмитрий Кулеба пригласил МАГАТЭ поискать "грязную бомбу" в Украине. Гендиректор Агентства Рафаэль Гросси согласился.
- Россия врет о якобы "планах" Украины взорвать "грязную бомбу". Но и признаков, что РФ решилась применить ядерное оружие пока нет, заявил неназванный чиновник Пентагона.
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