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Глава МИД Литвы о звонках Шойгу и "грязной бомбе": Нужно быть готовыми к эскалации войны

Цей матеріал також доступний українською
25.10.2022, 11:09
Глава МИД Литвы о звонках Шойгу и
Габриэлюс Ландсбергис (Фото: EPA)

Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис заявил, что к дезинформации России о "грязной бомбе" следует относиться "очень серьезно" и быть готовыми к возможной эскалации войны РФ против Украины. Об этом он сказал в эфире радиостанции LRT, цитирует его Delfi.

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По его словам, заявления РФ о "грязной бомбе" очень сильно напоминают информационную кампанию Москвы перед началом большой войны, когда накануне 24 февраля российская пропаганда распространяла фейки о химических заводах и биолабораториях в Украине. 

"Некоторые партнеры восприняли это всерьез, но не все. Мы думали, что это просто российская кампания лжи, но мы видим, во что она вылилась", — заявил дипломат.

Он отметил, что к подобным фейкам России нужно отнестись "очень серьезно". 

"Я очень рад совместному заявлению партнеров по НАТО о том, что мы не поддадимся на ложь, будем продолжать помогать Украине и никто не верит информации, распространяемой Россией", — подчеркнул министр.

Ландсбергис считает, что союзники Украины должны быть готовы к эскалации войны и продолжать усиление поддержки Украины.

"Может ли это означать, что Россия пойдет на дальнейшую эскалацию — я думаю, нужно быть готовым к возможной эскалации, несмотря на звонки Шойгу. Россия проигрывает войну и в стадии поражения может ее обострить, но наш ответ должен быть един – еще больше помощи Украине", — резюмировал он.

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Дмитро Гриниченко
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Россия Украина война литва Габриэлюс Ландсбергис
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