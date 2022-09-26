Украина представила послам 30 стран проект спецтрибунала для наказания российской верхушки

Украина представила послам 30 стран-партнеров проект специального трибунала для наказания России за преступление агрессии. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский в вечернем видеообращении 26 сентября.

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Зеленский сказал, что в Офисе президента сегодня состоялось важное политико-дипломатическое мероприятие – послам 30 государств был представлен проект по созданию специального международного трибунала для наказания России за преступление агрессии против Украины.

"Сложность привлечения России за это преступление состоит в том, что имеющихся международно-правовых инструментов недостаточно. Нужен именно специальный международный трибунал. И мы очень детально и очень тщательно прорабатываем этот проект. Не сомневаюсь – трибунал будет. Будет ответственность для всех, кто развязал эту преступную войну против Украины и свободы в Европе", – заявил Зеленский.

Как сообщает пресс-служба ОП, замглавы Офиса президента Андрей Смирнов на встрече с послами подчеркнул, что цель спецтрибунала – привлечь к ответственности российского диктатора Владимира Путина и других топ-чиновников РФ, в том числе членов Совета нацбезопасности, которые санкционировали военную агрессию против Украины.

Он отметил, что суд в Гааге может привлечь к ответственности за геноцид, преступления против человечности и военные преступления. Но довольно сложно установить юридическую связь между конкретными преступлениями и указаниями российских властей, поэтому важно доказать прямую вину Путина и других политических лидеров.

Смирнов назвал спецтрибунал "стратегической необходимостью", так как он поможет предотвратить в будущем войны, развязанные по желанию тех или иных диктаторов.

Постпред Украины в ООН Сергей Кислица заявил, что в вопросе наказания российских военных преступников следует использовать "наследие Нюрнберга".

11 сентября Президент Латвии Эгилс Левитс заявил, что его страна готова подписать договор о создании спецтрибунала по России.

17 сентября глава МИД Чехии Ян Липавский призвал как можно скорее создать международный трибунал для расследования преступления агрессии РФ.

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Оксана Житнюк

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