МИД Чехии призвал к скорейшему созданию международного трибунала по преступлению агрессии

Глава МИД Чехии Ян Липавский призвал как можно скорее создать международный трибунал для расследования преступления агрессии. Об этом Липавский написал в Twitter.

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Заявление Липавского прозвучало в связи с найденным после деоккупации Изюма местом массовых захоронений с более чем 440 могилами.

"В XXI веке такие акты насилия против гражданского населения немыслимы и отвратительны. Такое нельзя прощать. Мы за наказание всех военных преступников", – написал он.

11 сентября президент Латвии Эгилс Левитс заявил, что его страна готова подписать договор о создании специального международного трибунала для расследования совершенного Россией преступления агрессии.

15 сентября издание Current Time опубликовало фотографии массового захоронения, обнаруженного в лесу возле Изюма Харьковской области после освобождения города от российских оккупантов. На месте найдено 440 могил.

Уполномоченный по поводу лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах, Олег Котенко заявил, что "количество погибших в Изюме может в разы превышать Бучанскую трагедию".

16 сентября президент Владимир Зеленский опубликовал фотографии жертв российских оккупантов, эксгумация которых проводится на территории массового захоронения в лесу возле Изюма, и заявил, что "это должен видеть весь мир".

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Сергій Бережний

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