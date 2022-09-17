МИД Чехии призвал к скорейшему созданию международного трибунала по преступлению агрессии
Глава МИД Чехии Ян Липавский призвал как можно скорее создать международный трибунал для расследования преступления агрессии. Об этом Липавский написал в Twitter.
Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости
Заявление Липавского прозвучало в связи с найденным после деоккупации Изюма местом массовых захоронений с более чем 440 могилами.
"В XXI веке такие акты насилия против гражданского населения немыслимы и отвратительны. Такое нельзя прощать. Мы за наказание всех военных преступников", – написал он.
11 сентября президент Латвии Эгилс Левитс заявил, что его страна готова подписать договор о создании специального международного трибунала для расследования совершенного Россией преступления агрессии.
- 15 сентября издание Current Time опубликовало фотографии массового захоронения, обнаруженного в лесу возле Изюма Харьковской области после освобождения города от российских оккупантов. На месте найдено 440 могил.
- Уполномоченный по поводу лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах, Олег Котенко заявил, что "количество погибших в Изюме может в разы превышать Бучанскую трагедию".
- 16 сентября президент Владимир Зеленский опубликовал фотографии жертв российских оккупантов, эксгумация которых проводится на территории массового захоронения в лесу возле Изюма, и заявил, что "это должен видеть весь мир".
Читайте также: Несколько Буч. От чего ВСУ освободили жителей Изюма. Свидетельство
Комментарии