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МИД Чехии призвал к скорейшему созданию международного трибунала по преступлению агрессии

Цей матеріал також доступний українською
17.09.2022, 17:19
МИД Чехии призвал к скорейшему созданию международного трибунала по преступлению агрессии - Фото
Ян Липавский (Фото - EPA)

Глава МИД Чехии Ян Липавский призвал как можно скорее создать международный трибунал для расследования преступления агрессии. Об этом Липавский написал в Twitter.

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Заявление Липавского прозвучало в связи с найденным после деоккупации Изюма местом массовых захоронений с более чем 440 могилами.  

"В XXI веке такие акты насилия против гражданского населения немыслимы и отвратительны. Такое нельзя прощать. Мы за наказание всех военных преступников", – написал он.

11 сентября президент Латвии Эгилс Левитс заявил, что его страна готова подписать договор о создании специального международного трибунала для расследования совершенного Россией преступления агрессии.

  • 15 сентября издание Current Time опубликовало фотографии массового захоронения, обнаруженного в лесу возле Изюма Харьковской области после освобождения города от российских оккупантов. На месте найдено 440 могил.
  • Уполномоченный по поводу лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах, Олег Котенко заявил, что "количество погибших в Изюме может в разы превышать Бучанскую трагедию".
  • 16 сентября президент Владимир Зеленский опубликовал фотографии жертв российских оккупантов, эксгумация которых проводится на территории массового захоронения в лесу возле Изюма, и заявил, что "это должен видеть весь мир".

Читайте также: Несколько Буч. От чего ВСУ освободили жителей Изюма. Свидетельство

Сергій Бережний
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чехия военные преступления изюм международный трибунал Ян Липавский
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