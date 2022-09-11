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Латвия заявила о готовности поддержать создание специального трибунала по России

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11.09.2022, 12:59
Латвия заявила о готовности поддержать создание специального трибунала по России - Фото
Эгилс Левитс, президент Латвии (Фото: пресс-служба президента Латвии)

Президент Латвии Эгилс Левитс заявил, что его страна готова подписать договор о создании специального международного трибунала по России. Об этом он сказал во время панельной дискуссии на 17-й встрече Ялтинской европейской стратегии в Киеве.

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"Международный суд и Международный уголовный суд уже работают над преступлением геноцида. И Латвия поддержала этот иск против России. Но нам нужен специальный трибунал, позволяющий привлечь российское руководство к ответственности за преступление агрессии против Украины. В мире уже есть прецеденты таких трибуналов: Югославия, Руанда, Камбоджа, Сьерра-Леоне. Самым реалистичным путем создания такого трибунала, на мой взгляд, является подписание международного договора между странами, поддерживающими эту идею. Мы готовы подписать такой договор", – цитирует Левитса Офис президента Украины.

Юрисдикция Международного уголовного суда не распространяется на преступления агрессии, поэтому Украина хочет создать отдельный трибунал.

"Мы призываем мир не бояться назвать вещи своими именами. Преступление агрессии очень легко доказать. Все факты задокументированы как Украиной, так и международными партнерами. Круг причастных лиц, помимо Путина, известен всем. Механизм доказывания максимально прост. Не нужно ждать победы Украины. Надо делать это сегодня и сейчас", – заявил заместитель руководителя Офиса президента Андрей Смирнов.

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Андрій Водяний
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Россия война трибунал Эгилс Левитс
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