Путин не хочет переговоров и все еще сохраняет "максималистские" цели войны — ISW

Российский диктатор Владимир Путин не заинтересован в реальных переговорах с Украиной и все еще сохраняет "максималистские цели" войны. Об этом сообщили в сводке Института изучения войны (ISW).

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Аналитики отмечают, что риторика и последние заявления Путина об Украине говорят о том, что ему не нужны серьезные переговоры.

Они приводят в пример заявление диктатора с пропагандистскими штампами об "угрозе США", "Украине без суверенитета" и "таране против России".

В распространении "воинственных" клише Путину "помог" спикер нелегитимной Государственной думы РФ Вячеслав Володин, который сказал, что "Украина оккупирована НАТО и США".

Подобные заявления из Москвы несовместимы с переговорами на равных даже о перемирии, не говоря уже об урегулировании войны.

Высказывания Путина и Володина свидетельствуют о том, что Россия по-прежнему хочет уничтожить Украину как независимое государство и установить в Киеве марионеточную власть.

"Это также указывает на то, что цели Путина выходят за пределы территории, которую он якобы аннексировал, не говоря уже о районах, которые фактически контролируют его силы", — резюмировали в сводке.

Ранее в ISW отмечали, что Путин продолжает сталкиваться с недовольством радикальных сторонников войны в РФ, в частности, "главы Чечни" Рамзана Кадырова и владельца частной военной компании Вагнера Евгения Пригожина, которые критикуют военное руководство.

Против Украины сейчас воюет минимум четыре условных российских армии – Росгвардия, наемники ЧВК, армия главы Минобороны РФ Сергея Шойгу и армия Кадырова. При этом все они неподконтрольны друг другу, заявлял секретарь Совета национальной обороны и безопасности Алексей Данилов.

2 октября в Институте изучения войны заявили, что Кадыров и Пригожин сильно навредили нарративам Кремля во время и после падения Лимана, и подорвали лидерство Путина.

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Дмитро Гриниченко

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