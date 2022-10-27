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Путин не хочет переговоров и все еще сохраняет "максималистские" цели войны — ISW

Цей матеріал також доступний українською
27.10.2022, 09:26
Путин не хочет переговоров и все еще сохраняет
Владимир Путин (Фото: EPA)

Российский диктатор Владимир Путин не заинтересован в реальных переговорах с Украиной и все еще сохраняет "максималистские цели" войны. Об этом сообщили в сводке Института изучения войны (ISW).

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Аналитики отмечают, что риторика и последние заявления Путина об Украине говорят о том, что ему не нужны серьезные переговоры.

Они приводят в пример заявление диктатора с пропагандистскими штампами об "угрозе США", "Украине без суверенитета" и "таране против России". 

В распространении "воинственных" клише Путину "помог" спикер нелегитимной Государственной думы РФ Вячеслав Володин, который сказал, что "Украина оккупирована НАТО и США". 

Подобные заявления из Москвы несовместимы с переговорами на равных даже о перемирии, не говоря уже об урегулировании войны. 

Высказывания Путина и Володина свидетельствуют о том, что Россия по-прежнему хочет уничтожить Украину как независимое государство и установить в Киеве марионеточную власть. 

"Это также указывает на то, что цели Путина выходят за пределы территории, которую он якобы аннексировал, не говоря уже о районах, которые фактически контролируют его силы", — резюмировали в сводке.

  • Ранее в ISW отмечали, что Путин продолжает сталкиваться с недовольством радикальных сторонников войны в РФ, в частности, "главы Чечни" Рамзана Кадырова и владельца частной военной компании Вагнера Евгения Пригожина, которые критикуют военное руководство.
  • Против Украины сейчас воюет минимум четыре условных российских армии – Росгвардия, наемники ЧВК, армия главы Минобороны РФ Сергея Шойгу и армия  Кадырова. При этом все они неподконтрольны друг другу, заявлял секретарь Совета национальной обороны и безопасности Алексей Данилов.
  • 2 октября в Институте изучения войны заявили, что Кадыров и Пригожин сильно навредили нарративам Кремля во время и после падения Лимана, и подорвали лидерство Путина.

Читайте также: Кадыров призвал "стирать с лица земли" города Украины. Данилов: Воюйте против РФ за Ичкерию 

Дмитро Гриниченко
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Россия война владимир путин вячеслав володин isw
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