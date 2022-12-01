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Макрон: Путин совершил огромную ошибку, развязав войну, но переговоры еще возможны

Цей матеріал також доступний українською
01.12.2022, 17:34
Макрон: Путин совершил огромную ошибку, развязав войну, но переговоры еще возможны - Фото
Эмманюэль Макрон (Фото - ЕРА)

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что российский диктатор Владимир Путин совершил "огромную ошибку", развязав полномасштабную войну против Украины, однако французский лидер все еще считает возможными переговоры о мире. Об этом он сказал в интервью ABC News.

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"Я думаю, что президент Путин совершил огромную ошибку, начав эту войну", – сказал Макрон, упомянув Минские соглашения, заключенные между Украиной и Россией после 2014 года в попытке остановить войну.

За несколько дней до полномасштабного вторжения РФ в Украину Путин заявил, что Минских соглашений больше не существует.

"Был политико-дипломатический процесс с участием международного сообщества. И он сам решил, основываясь на фейковом нарративе, что НАТО будет использовать Украину для нападения на Россию, что совершенно ошибочно", – сказал Макрон.

Журналист спросил Макрона: может ли человек, способный принять такое решение, договориться о том, что называют "хорошим миром".

Макрон в ответ выразил надежду, что Путин будет "рациональным" в переговорах о прекращении войны.

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"[Путин] у власти уже довольно давно… Он знает свой народ. Я думаю, что он ошибся. Разве нельзя вернуться за стол и что-то обсудить? Я думаю, что это все еще возможно", – сказал Макрон.

Он также подчеркнул, что "хороший мир" – это не мир, который будет навязан украинцам, и не тот мир, который не будет принят в среднесрочной или долгосрочной перспективе одной из двух сторон.

Как передает CNN, во время сегодняшней встречи с президентом США Джо Байденом Макрон заявил, что поскольку война возвращается на европейскую землю, в свете российской агрессии против Украины и в свете многочисленных кризисов, с которыми сталкиваются страны Запада, Штаты и Франция должны снова стать "братьями по оружию".

  • Президент Владимир Зеленский официально отказался от переговоров с Путиным после оглашения российским диктатором незаконных аннексий.
  • Россияне действуют так же, как террористы ИГИЛ, и остановить их можно не разговорами, а исключительно предоставлением Украине тяжелого вооружения, заявил спикер МИД Николенко.
  • Кулеба заявил, что агрессора нужно сначала остановить, разоружить и изгнать, прежде чем можно будет сесть с ним за стол переговоров, а "половинчатые решения" не остановят геноцид РФ против украинцев. 

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Оксана Житнюк
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