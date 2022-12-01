Макрон: Путин совершил огромную ошибку, развязав войну, но переговоры еще возможны

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что российский диктатор Владимир Путин совершил "огромную ошибку", развязав полномасштабную войну против Украины, однако французский лидер все еще считает возможными переговоры о мире. Об этом он сказал в интервью ABC News.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

"Я думаю, что президент Путин совершил огромную ошибку, начав эту войну", – сказал Макрон, упомянув Минские соглашения, заключенные между Украиной и Россией после 2014 года в попытке остановить войну.

За несколько дней до полномасштабного вторжения РФ в Украину Путин заявил, что Минских соглашений больше не существует.

"Был политико-дипломатический процесс с участием международного сообщества. И он сам решил, основываясь на фейковом нарративе, что НАТО будет использовать Украину для нападения на Россию, что совершенно ошибочно", – сказал Макрон.

Журналист спросил Макрона: может ли человек, способный принять такое решение, договориться о том, что называют "хорошим миром".

Макрон в ответ выразил надежду, что Путин будет "рациональным" в переговорах о прекращении войны.

Читайте также: "Пока выхода не вижу". Штайнмайер против перемирия Украины с Россией

"[Путин] у власти уже довольно давно… Он знает свой народ. Я думаю, что он ошибся. Разве нельзя вернуться за стол и что-то обсудить? Я думаю, что это все еще возможно", – сказал Макрон.

Он также подчеркнул, что "хороший мир" – это не мир, который будет навязан украинцам, и не тот мир, который не будет принят в среднесрочной или долгосрочной перспективе одной из двух сторон.

Как передает CNN, во время сегодняшней встречи с президентом США Джо Байденом Макрон заявил, что поскольку война возвращается на европейскую землю, в свете российской агрессии против Украины и в свете многочисленных кризисов, с которыми сталкиваются страны Запада, Штаты и Франция должны снова стать "братьями по оружию".

Президент Владимир Зеленский официально отказался от переговоров с Путиным после оглашения российским диктатором незаконных аннексий.

Россияне действуют так же, как террористы ИГИЛ, и остановить их можно не разговорами, а исключительно предоставлением Украине тяжелого вооружения, заявил спикер МИД Николенко.

Кулеба заявил, что агрессора нужно сначала остановить, разоружить и изгнать, прежде чем можно будет сесть с ним за стол переговоров, а "половинчатые решения" не остановят геноцид РФ против украинцев.

Читайте также: Битва Макрона. Как Франция начала войну с Путиным за влияние в Азии

Оксана Житнюк

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.