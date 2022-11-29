"Пока выхода не вижу". Штайнмайер против перемирия Украины с Россией

Призывы к прекращению огня в Украине сейчас являются безответственными, поскольку перемирие оправдывало бы уже произошедшие нарушения международного права со стороны России. Об этом заявил президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер в интервью DW.

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Как отмечается, некоторые западные официальные лица настаивают на том, что прекращение огня может быть единственным способом положить конец боевым действиям в Украине, но Штайнмайер назвал любое предложение о перемирии "безрассудным".

"Потому что установление прекращения огня в этот момент времени, по сути, оправдывает всю несправедливость, которая уже произошла", – сказал президент ФРГ.

По его словам, поскольку российские войска все еще оккупируют часть Украины, перемирие позволит Москве сохранить свое присутствие на этих территориях, несмотря на то, что это является нарушением международного права.

"Это не может быть целью прекращения огня. Поэтому, к сожалению, я не могу сказать, что вижу какой-либо выход на данный момент", – добавил Штайнмайер.

Президент ФРГ заявил, что с начала полномасштабного вторжения России в Украину немецкая политика подверглась серьезному "переосмыслению".

По словам Штайнмайера, правительство и население Германии пришли к пониманию того, что война в Украине означает, что европейская безопасность больше не может быть гарантирована.

В конце октября Штайнмайер приезжал в Украину.

По возвращении он заявил, что все гораздо страшнее, чем себе представляют в Германии.

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Наталія Медведєва

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