Штайнмайер провел около двух часов в убежище в Корюковке из-за воздушной тревоги: фото

Сегодня, 25 октября федеральный президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер прибыл в Украину. В первой половине дня он поехал в Черниговскую область и там его застала воздушная тревога. Об этом сообщает Spiegel.

Президент ФРГ поездом добрался до Чернигова, а потом поехал на автомобиле в районный центр Корюковку.

В марте 1943 году воевавшие на стороне Германии венгерские войска за два дня уничтожили практически всех жителей Корюковки – 6700 человек. Это массовое убийство называют Корюковская трагедия.

Как отмечается, Штайнмайер уже был в Корюковке год назад и после того визита поддерживал связь с мэром города.

Сейчас планировалось, что президент ФРГ обсудит помощь Корюковке в зимний период.

Когда Штайнмайер находился в Корюковке, в Киевской области объявили воздушную тревогу.

Президент ФРГ был вынужден отправиться в убежище и, как пишет Spiegel, "разговор с мирным населением пришлось вести стихийно в бомбоубежище".

Тревога длилась около двух часов.

Luftalarm beim Besuch des Bundespräsidenten in Korjukiwka, im Norden der Ukraine. Während das Steinmeier-Team nervös wird, fällt es @barthreb schon gar nicht mehr auf. So, wie es vielen Menschen in der Ukraine geht. pic.twitter.com/5xKVKHYdFO