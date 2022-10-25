Штайнмайер провел около двух часов в убежище в Корюковке из-за воздушной тревоги: фото
Сегодня, 25 октября федеральный президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер прибыл в Украину. В первой половине дня он поехал в Черниговскую область и там его застала воздушная тревога. Об этом сообщает Spiegel.
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Президент ФРГ поездом добрался до Чернигова, а потом поехал на автомобиле в районный центр Корюковку.
В марте 1943 году воевавшие на стороне Германии венгерские войска за два дня уничтожили практически всех жителей Корюковки – 6700 человек. Это массовое убийство называют Корюковская трагедия.
Как отмечается, Штайнмайер уже был в Корюковке год назад и после того визита поддерживал связь с мэром города.
Сейчас планировалось, что президент ФРГ обсудит помощь Корюковке в зимний период.
Когда Штайнмайер находился в Корюковке, в Киевской области объявили воздушную тревогу.
Президент ФРГ был вынужден отправиться в убежище и, как пишет Spiegel, "разговор с мирным населением пришлось вести стихийно в бомбоубежище".
Тревога длилась около двух часов.
Luftalarm beim Besuch des Bundespräsidenten in Korjukiwka, im Norden der Ukraine. Während das Steinmeier-Team nervös wird, fällt es @barthreb schon gar nicht mehr auf. So, wie es vielen Menschen in der Ukraine geht. pic.twitter.com/5xKVKHYdFO— Vassili Golod (@VassiliGolod) October 25, 2022
- Утром 25 октября Штайнмайер прибыл в Киев. Он пообещал помощь, в том числе военную.
- Штайнмайер хотел встретиться с Зеленским на прошлой неделе, но перенес поездку, видимо, из-за опасений немецких правительственных структур за безопасность, отмечают журналисты.
- Весной Штайнмайер хотел приехать в Киев с лидерами Польши и стран Балтии. Но его визит был отменен. В мае Штайнмайер и Зеленский уладили этот вопрос.
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