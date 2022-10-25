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Штайнмайер провел около двух часов в убежище в Корюковке из-за воздушной тревоги: фото

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25.10.2022, 16:51
Штайнмайер провел около двух часов в убежище в Корюковке из-за воздушной тревоги: фото - Фото
Франк-Вальтер Штайнмайер (Фото: EPA)

Сегодня, 25 октября федеральный президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер прибыл в Украину. В первой половине дня он поехал в Черниговскую область и там его застала воздушная тревога. Об этом сообщает Spiegel.

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Президент ФРГ поездом добрался до Чернигова, а потом поехал на автомобиле в районный центр Корюковку.

В марте 1943 году воевавшие на стороне Германии венгерские войска за два дня уничтожили практически всех жителей Корюковки – 6700 человек. Это массовое убийство называют Корюковская трагедия.

Как отмечается, Штайнмайер уже был в Корюковке год назад и после того визита поддерживал связь с мэром города.

Сейчас планировалось, что президент ФРГ обсудит помощь Корюковке в зимний период.

Когда Штайнмайер находился в Корюковке, в Киевской области объявили воздушную тревогу.

Президент ФРГ был вынужден отправиться в убежище и, как пишет Spiegel, "разговор с мирным населением пришлось вести стихийно в бомбоубежище".

Штайнмайер провел около двух часов в убежище в Корюковке из-за воздушной тревоги: фото

Тревога длилась около двух часов. 

  • Утром 25 октября Штайнмайер прибыл в Киев. Он пообещал помощь, в том числе военную.
  • Штайнмайер хотел встретиться с Зеленским на прошлой неделе, но перенес поездку, видимо, из-за опасений немецких правительственных структур за безопасность, отмечают журналисты.
  • Весной Штайнмайер хотел приехать в Киев с лидерами Польши и стран Балтии. Но его визит был отменен. В мае Штайнмайер и Зеленский уладили этот вопрос.

Читайте также: Штайнмайер: Путин разрушил все, что мы создали за десятилетия

Наталія Медведєва
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Германия война черниговская область Франк-Вальтер Штайнмайер корюковка
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