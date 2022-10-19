Штайнмайер отменил запланированный на 20 октября визит в Киев – Bild
19.10.2022, 21:04
Франк-Вальтер Штайнмайер (Фото: EPA)
Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер отменил запланированный на 20 октября визит в Киев. Об этом сообщает Bild.
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Как отмечается, визит Штайнмайера в Украину согласовывался несколько недель.
Как стало известно Bild, канцелярия федерального президента обосновала отказ "соображениями безопасности".
Представитель украинского правительства сказал Bild: "Пока федеральный президент отменяет свой визит, многие иностранные дипломаты и гости хотят продемонстрировать свое присутствие в столице прямо сейчас".
СПРАВКА. Штайнмайер хотел приехать в Киев в апреле, но в Украине дали понять, что его здесь видеть не очень хотят "из-за связей с РФ". Вспыхнул скандал. Шольц отказался ехать в Украину якобы из-за этого. В начале мая Киев и пригород посетил лидер немецкой оппозиции – глава ХДС Мерц. 5 мая президент Зеленский и Штайнмайер поговорили и уладили недоразумения. 12 мая Штайнмайер заявил о готовности посетить Украину, но позже.
- В начале мая президент ФРГ заявил, что Путин, напав на Украину, "разрушает саму основу европейского миропорядка".
- В начале июля сообщалось, что Штайнмайер намерен посетить Киев, но дата пока не определена.
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