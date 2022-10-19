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Штайнмайер отменил запланированный на 20 октября визит в Киев – Bild

Цей матеріал також доступний українською
19.10.2022, 21:04
Штайнмайер отменил запланированный на 20 октября визит в Киев – Bild - Фото
Франк-Вальтер Штайнмайер (Фото: EPA)

Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер отменил запланированный на 20 октября визит в Киев. Об этом сообщает Bild.

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Как отмечается, визит Штайнмайера в Украину согласовывался несколько недель.

Как стало известно Bild, канцелярия федерального президента обосновала отказ "соображениями безопасности".

Представитель украинского правительства сказал Bild: "Пока федеральный президент отменяет свой визит, многие иностранные дипломаты и гости хотят продемонстрировать свое присутствие в столице прямо сейчас".

СПРАВКА. Штайнмайер хотел приехать в Киев в апреле, но в Украине дали понять, что его здесь видеть не очень хотят "из-за связей с РФ". Вспыхнул скандал. Шольц отказался ехать в Украину якобы из-за этого. В начале мая Киев и пригород посетил лидер немецкой оппозиции – глава ХДС Мерц. 5 мая президент Зеленский и Штайнмайер поговорили и уладили недоразумения. 12 мая Штайнмайер заявил о готовности посетить Украину, но позже.
Наталія Медведєва
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визит Германия Франк-Вальтер Штайнмайер
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