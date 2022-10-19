Штайнмайер отменил запланированный на 20 октября визит в Киев – Bild

Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер отменил запланированный на 20 октября визит в Киев. Об этом сообщает Bild.

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Как отмечается, визит Штайнмайера в Украину согласовывался несколько недель.

Как стало известно Bild, канцелярия федерального президента обосновала отказ "соображениями безопасности".

Представитель украинского правительства сказал Bild: "Пока федеральный президент отменяет свой визит, многие иностранные дипломаты и гости хотят продемонстрировать свое присутствие в столице прямо сейчас".

В начале мая президент ФРГ заявил, что Путин, напав на Украину, "разрушает саму основу европейского миропорядка".

В начале июля сообщалось, что Штайнмайер намерен посетить Киев, но дата пока не определена.

Наталія Медведєва

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