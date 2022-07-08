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Дата не определена. Штайнмайер намерен приехать в Киев для встречи с Зеленским — Spiegel

Цей матеріал також доступний українською
08.07.2022, 21:04
Дата не определена. Штайнмайер намерен приехать в Киев для встречи с Зеленским — Spiegel - Фото
Франк-Вальтер Штайнмайер (Фото: EPA)

Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер намерен посетить Киев для встречи с президентом Владимиром Зеленским. Об этом сообщает немецкое издание Spiegel

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Во время телефонного разговора 30 июня Зеленский и Штайнмайер почти час говорили о полномасштабной войне России против Украины и возможном визите немецкого президента в Киев.

"Дата еще не определена, но намерение ясно: мы это сделаем", — отмечает издание. 

СПРАВКА. Штайнмайер хотел приехать в Киев в апреле, но в Украине дали понять, что его здесь видеть не очень хотят "из-за связей с РФ". Вспыхнул скандал. Шольц отказался ехать в Украину якобы из-за этого. В начале мая Киев и пригород посетил лидер немецкой оппозиции – глава ХДС Мерц. Он раскритиковал Шольца за то, что он до сих пор не приехал. Глава крупнейшей фракции в Европарламенте Вебер посоветовал Шольцу "проглотить обиду и проявить солидарность". 5 мая президент Зеленский и Штайнмайер поговорили и уладили недоразумения. 12 мая Штайнмайер заявил о готовности посетить Украину, но позже.

Читайте также: Штайнмайер: Не подталкивайте Украину к переговорам, война решается на поле боя 

Дмитрий Гриниченко
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Владимир Зеленский Германия переговоры Франк-Вальтер Штайнмайер
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