Дата не определена. Штайнмайер намерен приехать в Киев для встречи с Зеленским — Spiegel

Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер намерен посетить Киев для встречи с президентом Владимиром Зеленским. Об этом сообщает немецкое издание Spiegel.

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Во время телефонного разговора 30 июня Зеленский и Штайнмайер почти час говорили о полномасштабной войне России против Украины и возможном визите немецкого президента в Киев.

"Дата еще не определена, но намерение ясно: мы это сделаем", — отмечает издание.

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Дмитрий Гриниченко

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