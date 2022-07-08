Дата не определена. Штайнмайер намерен приехать в Киев для встречи с Зеленским — Spiegel
08.07.2022, 21:04
Франк-Вальтер Штайнмайер (Фото: EPA)
Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер намерен посетить Киев для встречи с президентом Владимиром Зеленским. Об этом сообщает немецкое издание Spiegel.
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Во время телефонного разговора 30 июня Зеленский и Штайнмайер почти час говорили о полномасштабной войне России против Украины и возможном визите немецкого президента в Киев.
"Дата еще не определена, но намерение ясно: мы это сделаем", — отмечает издание.
СПРАВКА. Штайнмайер хотел приехать в Киев в апреле, но в Украине дали понять, что его здесь видеть не очень хотят "из-за связей с РФ". Вспыхнул скандал. Шольц отказался ехать в Украину якобы из-за этого. В начале мая Киев и пригород посетил лидер немецкой оппозиции – глава ХДС Мерц. Он раскритиковал Шольца за то, что он до сих пор не приехал. Глава крупнейшей фракции в Европарламенте Вебер посоветовал Шольцу "проглотить обиду и проявить солидарность". 5 мая президент Зеленский и Штайнмайер поговорили и уладили недоразумения. 12 мая Штайнмайер заявил о готовности посетить Украину, но позже.
- Ранее Штайнмайер поддержал политику канцлера Олафа Шольца после критики его "неопределенной" позиции по войне России против Украины.
- Он призывал Владимира Путина начать переговоры с президентом Владимиром Зеленским и немедленно вывести войска из Украины.
- В начале мая Президент ФРГ заявил, что Путин, напав на Украину, "разрушает саму основу европейского миропорядка".
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