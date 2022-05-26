Прекратите страдание. Штайнмайер призвал Путина начать переговоры о прекращении войны

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер призвал российского диктатора Владимира Путина начать переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским и немедленно вывести войска из Украины, пишет DW.

"Проявите уважение к суверенитету Украины. Прекратите страдания и разрушения в Украине. Выведите свои войска. И не отказывайтесь от прямых и серьезных переговоров с президентом Зеленским", – обратился он к Путину.

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Штайнмайер подчеркнул, что агрессивная война Путина затрагивает не только людей в Украине.

Из-за того, что Россия блокирует в украинских портах экспорт миллионов тонн зерна, мировые цены на него резко выросли.

"Многим регионам мира в ближайшие месяцы грозят голод и смерть, особенно в Восточной и Южной Африке", – отметил Штайнмайер.

Президент Германии также подчеркнул, что "последствия войны Путина ударят по государствам, которые еще не оправились от пандемии коронавируса, и по регионам, где почва из-за климатического кризиса высыхает и становится бесплодной".

В начале мая Президент ФРГ заявил, что Путин, напав на Украину, "разрушает саму основу европейского миропорядка".

12 мая Штайнмайер заявил, что готов посетить Украину, но в ближайшее время такой визит не планируется.

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Наталия Софиенко

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