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Штайнмайер заявил о готовности посетить Украину, но позже

Цей матеріал також доступний українською
12.05.2022, 11:18
Штайнмайер заявил о готовности посетить Украину, но позже - Фото
Фото: EPA

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер заявил, что готов посетить Украину, но в ближайшее время этот визит не планируется. Об этом он сказал в комментарии немецкому телеканалу MDR в среду.

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"Я предполагаю, что в свое время снова встречусь с президентом Зеленским", – сказал он.

Штайнмайер хотел приехать в Киев в апреле, но в Украине дали понять, что его здесь видеть не очень хотят. Из-за скандала со Штайнмайером в Украину до сих пор не приехал и канцлер Олаф Шольц.

5 мая Штайнмайер провел телефонный разговор с Владимиром Зеленским, уладив недоразумения, которые были между ними. Президент Германии сказал, что восстановлению нормальных отношений также способствовали визиты в Киев президента Бундестага Бербель Бас и главы МИД Анналены Бербок.

"Это сигналы, поступившие в Киев. Поэтому сейчас должно быть принято решение, кто и когда осуществит визит", – сказал Штайнмайер.

Скорее всего, перед ним в Украину приедет Шольц.

Андрей Водяный
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Германия Франк-Вальтер Штайнмайер
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