"Германия твердо за Украину". Штайнмайер заступился за Шольца перед критикой Зеленского

Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер поддержал политику канцлера Олафа Шольца после критики его "неопределенной" позиции по войне России против Украины. Свое мнение федеральный президент озвучил сегодня во время визита в Сингапур, пишет ZDF.

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Во вчерашнем интервью этому же вещателю президент Владимир Зеленский сказал, что Шольцу и его правительству "не следует пытаться балансировать между Украиной и отношениями с Россией", и что украинцам важно, "чтобы канцлер заверил нас, что Германия поддержит Украину".

"Германия твердо стоит на стороне Украины, народа, который подвергся вторжению со стороны России", – заявил Штайнмайер в ответ на вопрос о критике в адрес канцлера.

11 июня Bild написал, что Шольц, Макрон и Драги приедут в Украину в конце июня.

В Польше заявили, что Макрону и Шольцу "полезно" поехать туда, главное, чтоб не давили на Зеленского.

14 июня Шольц уклонился от ответа на вопрос о планах на поездку.

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Евгений Пилипенко

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