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"Германия твердо за Украину". Штайнмайер заступился за Шольца перед критикой Зеленского

Цей матеріал також доступний українською
14.06.2022, 18:04
Олаф Шольц и Франк-Вальтер Штайнмайер (фото - ЕРА)

Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер поддержал политику канцлера Олафа Шольца после критики его "неопределенной" позиции по войне России против Украины. Свое мнение федеральный президент озвучил сегодня во время визита в Сингапур, пишет ZDF.

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Во вчерашнем интервью этому же вещателю президент Владимир Зеленский сказал, что Шольцу и его правительству "не следует пытаться балансировать между Украиной и отношениями с Россией", и что украинцам важно, "чтобы канцлер заверил нас, что Германия поддержит Украину".

"Германия твердо стоит на стороне Украины, народа, который подвергся вторжению со стороны России", – заявил Штайнмайер в ответ на вопрос о критике в адрес канцлера.

СПРАВКА. Штайнмайер хотел приехать в Киев в апреле, но в Украине дали понять, что его здесь видеть не очень хотят "из-за связей с РФ". Вспыхнул скандал. Шольц отказался ехать в Украину якобы из-за этого. В начале мая Киев и пригород посетил лидер немецкой оппозиции – глава ХДС Мерц. Он раскритиковал Шольца за то, что он до сих пор не приехал. Глава крупнейшей фракции в Европарламенте Вебер посоветовал Шольцу "проглотить обиду и проявить солидарность". 5 мая президент Зеленский и Штайнмайер поговорили и уладили недоразумения. 12 мая Штайнмайер заявил о готовности посетить Украину, но позже.

Читайте также: Штайнмайер считает, что стремление Украины в ЕС нуждается в "особом решении"

Евгений Пилипенко
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Германия война геополитика Франк-Вальтер Штайнмайер олаф шольц
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