Штайнмайер считает, что стремление Украины в ЕС нуждается в "особом решении"

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер, говоря о перспективе членства Украины в Евросоюзе, сказал, что страна находится в особой ситуации, идет война, поэтому "мы должны найти для Украины особое решение". Об этом он сказал во время встречи со спикером Верховной Рады Русланом Стефанчуком в Германии, сообщает пресс-служба Рады.

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Стефанчук призвал Штайнмайера поддержать европейские стремления Украины.

"Господин президент, все изменения в этом мире делают мечтатели и фанаты. Поэтому я хочу спросить вас: назовите мне еще одну страну-кандидатку в ЕС, поддержка членства которой в этой стране достигает 91%? И эти 91% не потому, что у нас война, а потому что мы кладем свои жизни за ценности и принципы ЕС", – сказал Стефанчук.

При этом он отметил, что не просит какого-либо привилегированного статуса для Украины, а хочет юридического признания заслуг украинского народа на пути к евроинтеграции.

Штайнмайер отметил, что Украине не нужно быть пессимистом относительно европейской перспективы.

"Вы знаете, что наше Министерство иностранных дел и федеральный канцлер заявили, что они будут идти во главе этого поезда, который должен привести Украину в ЕС", – сказал Штайнмайер.

В то же время он подчеркнул, что для него и Федерального правительства очевидно, что Украина находится в особой ситуации.

"Идет война. И это значит, что мы должны найти для Украины особое решение. Потому что ситуация совершенно особенная. И эту формулировку должна внести Европейская комиссия", – подчеркнул президент Германии.

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