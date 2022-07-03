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Штайнмайер: Не подталкивайте Украину к переговорам, война решается на поле боя

Цей матеріал також доступний українською
03.07.2022, 17:56
Штайнмайер: Не подталкивайте Украину к переговорам, война решается на поле боя - Фото
Франк-Вальтер Штайнмайер (Фото: EPA)

Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер призвал "не подталкивать" Украину к переговорам с Россией  и заявил, что война решается на поле боя. Об этом он сообщил в интервью каналу ZDF.

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По его словам, война России против Украины является "эпохальным переломом", а российский диктатор Владимир Путин разваливает собственную страну. 

"Чем именно закончится война — вопрос открытый. Сейчас он разыгрывается на поле боя. Но необходима перспектива для переговоров. Однако только Киев может решить, когда Украина сядет за стол переговоров. Мы не будем толкать Украину", — сказал немецкий президент.

Штайнмайер также предположил, что, возможно, Германию ждут "несколько тяжелых лет". 

Читайте также: Зеленский и Штайнмайер уладили недоразумения. Президент Германии приглашен в Украину 

Дмитрий Гриниченко
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Германия война переговоры Франк-Вальтер Штайнмайер
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