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Шольц настаивает: Для Германии проблема то, что Штайнмайера попросили не приезжать в Киев

Цей матеріал також доступний українською
05.05.2022, 06:40
Шольц настаивает: Для Германии проблема то, что Штайнмайера попросили не приезжать в Киев - Фото
Олаф Шольц (фото - ЕРА)

Немецкий канцлер Олаф Шольц не приедет в Украину, пока ее власти не сделают что-то для смягчения дипломатического скандала с отказом от приезда в Киев президента ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера. Об этом он дал понять на выездном заседании правительства, пишет Reuters.

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Пресс-конференцию канцлер давал с вице-канцлером Робертом Хабеком и министром финансов Кристианом Линднером.

"Полагаю, что могу сказать за нас троих. Для немецкого правительства, как и для немецкого народа, является проблемой то, что федерального президента попросили не приезжать [в Украину, когда он хотел это сделать]", – сказал Шольц.

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Украина теперь "должна внести свой вклад", добавил он, не прояснив, что имеет в виду.

3 мая Штайнмайер заявил, что хочет поговорить с Зеленским, "если это возможно".

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Евгений Пилипенко
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