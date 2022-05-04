Штайнмайер хочет поговорить с Зеленским

Немецкий президент Франк-Вальтер Штайнмайер посетил с визитом Румынию, где заверил Украину в поддержке Германии, подчеркнув также готовность пообщаться с президентом Владимиром Зеленским. Об этом пишет Handelsblatt.

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"Мы, немцы, всем сердцем поддерживаем Украину", – заявил он.

Штайнмайер сказал, что хотел бы выразить эту поддержку "конечно, также в общении с моим украинским коллегой, если это возможно".

2 мая 2022 года канцлер ФРГ Шольц заявил, что не приезжает в Киев, потому что в апреле в Украине отказались принять Штайнмайера.

3 мая украинский посол в Берлине Мельник резко раскритиковал мотивы отказа Шольца от приезда в Киев.

Глава крупнейшей фракции в Европарламенте Вебер посоветовал канцлеру "проглотить обиду и проявить солидарность".

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