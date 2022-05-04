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Штайнмайер хочет поговорить с Зеленским

Цей матеріал також доступний українською
04.05.2022, 17:06
Штайнмайер хочет поговорить с Зеленским - Фото
Зеленский и Штайнмайер до полномасштабного вторжения РФ (фото — пресс-служба президента)

Немецкий президент Франк-Вальтер Штайнмайер посетил с визитом Румынию, где заверил Украину в поддержке Германии, подчеркнув также готовность пообщаться с президентом Владимиром Зеленским. Об этом пишет Handelsblatt.

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"Мы, немцы, всем сердцем поддерживаем Украину", – заявил он.

Штайнмайер сказал, что хотел бы выразить эту поддержку "конечно, также в общении с моим украинским коллегой, если это возможно".

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Владимир Зеленский Германия переговоры скандал Франк-Вальтер Штайнмайер
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