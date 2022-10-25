Штайнмайер прибыл в Киев. Обещает помощь, в том числе военную

В Киев прибыл федеральный президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер. Он обещает военную поддержку, сообщает BILD.

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"Мое послание украинцам таково: мы не только стоим рядом с вами. Но мы будем продолжать поддерживать Украину – экономически, политически и в военном отношении", – сказал он.

Немцев он призвал не забывать, что эта война означает для украинцев, сколько страданий и разрушений они пережили. "Мы нужны людям в Украине", – добавил Штайнмайер.

На вечер у него запланирована встреча с президентом Владимиром Зеленским. По данным канцелярии Штайнмайера, президенты призовут немецкие муниципалитеты в кратчайшие сроки установить партнерство с украинскими городами и помочь им пережить зиму.

Штайнмайер заявил, что восхищается стойкостью украинцев на фронте, а также городах и селах, которые обстреливаются.

"Для меня было важно, особенно сейчас, на этапе воздушных ударов беспилотниками и крылатыми ракетами, послать знак солидарности украинцам", – сказал он.

Штайнмайер хотел встретиться с Зеленским на прошлой неделе, но перенес поездку, видимо, из-за опасений немецких правительственных структур за безопасность, отмечают журналисты.

Весной Штайнмайер хотел приехать в Киев с лидерами Польши и стран Балтии. Но его визит был отменен. В мае Штайнмайер и Зеленский уладили этот вопрос.

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Марко Сировой

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