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Штайнмайер: Путин разрушил все, что мы создали за десятилетия

Цей матеріал також доступний українською
16.09.2022, 23:52
Штайнмайер: Путин разрушил все, что мы создали за десятилетия - Фото
Франк-Вальтер Штайнмайер (фото - Андрей Гудзенко / LIGA.net)

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер считает, что российский диктатор Владимир Путин "разрушил последние мосты диалога, последние столпы мира в Европе". Об этом он заявил в Берлине на саммите лидеров парламентов государств Большой семерки, пишет Deutsche Welle.

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Штайнмайер назвал вторжение России в Украину "худшим кризисом со времен падения железного занавеса".

"Все, ради чего мы все работали, в том числе в рамках Большой семерки, разрушено (этим вторжением)", – сказал он.

Он уточнил, что "идея кооперативной безопасности" фактически прекратила существование, и предупредил, что политическая карта Европы будет меняться и дальше, и что всем придется быть готовыми к новым конфликтам. 

Штайнмайер считает, что "риски опасной эскалации огромны", причем речь не только о России, но и о "все более сложных отношениях с Китаем". В такой ситуации Европа "должна быть в состоянии защитить себя".

Он также призвал дать "решительный отпор" политическим популистам, которые используют ситуацию кризиса, чтобы "оперировать в политических спорах не аргументами, а дезинформацией или даже насилием", в том числе при поддержке России.

Читайте также: Штайнмайер: Не подталкивайте Украину к переговорам, война решается на поле боя 

Сергій Бережний
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Германия большая семерка Франк-Вальтер Штайнмайер система безопасности
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