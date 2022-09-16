Штайнмайер: Путин разрушил все, что мы создали за десятилетия

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер считает, что российский диктатор Владимир Путин "разрушил последние мосты диалога, последние столпы мира в Европе". Об этом он заявил в Берлине на саммите лидеров парламентов государств Большой семерки, пишет Deutsche Welle.

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Штайнмайер назвал вторжение России в Украину "худшим кризисом со времен падения железного занавеса".

"Все, ради чего мы все работали, в том числе в рамках Большой семерки, разрушено (этим вторжением)", – сказал он.

Он уточнил, что "идея кооперативной безопасности" фактически прекратила существование, и предупредил, что политическая карта Европы будет меняться и дальше, и что всем придется быть готовыми к новым конфликтам.

Штайнмайер считает, что "риски опасной эскалации огромны", причем речь не только о России, но и о "все более сложных отношениях с Китаем". В такой ситуации Европа "должна быть в состоянии защитить себя".

Он также призвал дать "решительный отпор" политическим популистам, которые используют ситуацию кризиса, чтобы "оперировать в политических спорах не аргументами, а дезинформацией или даже насилием", в том числе при поддержке России.

Ранее Штайнмайер поддержал политику канцлера Олафа Шольца после критики его "неопределенной" позиции по войне России против Украины.

Он призывал Путина начать переговоры с президентом Владимиром Зеленским и немедленно вывести войска из Украины.

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Сергій Бережний

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