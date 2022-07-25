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Путин ведет войну против единства Европы, мы не можем разделяться — Штайнмайер

Цей матеріал також доступний українською
25.07.2022, 09:35
Путин ведет войну против единства Европы, мы не можем разделяться — Штайнмайер - Фото
Франк-Вальтер Штайнмайер (Фото: EPA)

Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер заявил, что российский диктатор Владимир Путин ведет войну "против единства Европы". Об этом он заявил во время выступления в ратуше Падерборна, цитирует политика Tagesschau.

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По его словам, отголоски войны России против Украины могут ощущаться в Евросоюзе, однако стоит смириться с негативными последствиями полномасштабного вторжения РФ и защищать европейские ценности. 

"Война, которую Путин ведет против Украины, — это также война против единства Европы. Мы не должны позволить себе быть разделенными, мы должны продолжать великую работу по созданию объединенной Европы, которую мы начали так многообещающе, не дайте им разрушиться", — заявил Штайнмайер. 

Он отметил, что европейцы "должны снова осознать, что их определяет и что объединяет их справедливое и человеческое сосуществование", а также призвал граждан быть готовыми терпеть недостатки. 

Читайте также: Штайнмайер: Не подталкивайте Украину к переговорам, война решается на поле боя 

Дмитрий Гриниченко
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Германия война владимир путин Европа Франк-Вальтер Штайнмайер
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