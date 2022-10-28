Штайнмайер обратился к немцам. Призвал к духу сопротивления, силе и воле противостоять РФ

Побывав с визитом в Украине, Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер заявил в обращении к немецкой нации, что "не должно быть фиктивного мира" с Россией, потому что это "лишь усилит голод" российского диктатора Владимира Путина. Он призвал сограждан найти "дух сопротивления".

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

"Несправедливый мир не является решением", – подчеркнул он в речи под названием "Укрепление всего, что нас объединяет".

Как выразился немецкий президент, годы до 24 февраля 2022-го "были годами попутного ветра" для Германии, от которых она выиграла, но "дивиденды мира израсходованы – для Германии начинается эпоха против ветра".

В обращении он предостерег сограждан: нужно готовиться к непростому периоду: "Грядут более трудные годы" и развеял надежды на скорые мирные переговоры Украины и России.

По словам Штайнмайера, сейчас, на фоне глобального кризиса, ФРГ "может опираться на мощь и силу, которые она накопила за последние несколько лет", но к этим сильным сторонам нужно кое-что добавить – "мы должны стать способными к конфликту, как внутреннему, так и внешнему".

Читайте также: Экономика Германии показала квартальный рост несмотря на энергокризис

"Нам нужна воля, чтобы заявить о себе, а также сила, чтобы обезопаситься", – пояснил он и назвал хорошо оснащенный Бундесвер одним из аспектов устойчивости.

Он объяснил, что в ФРГ "слишком полагались на мир".

"Германия играла по правилам, Россия – нет. Путин не только не играл по правилам, но и опрокинул шахматную доску. Он усомнился в границах. Он пытается разделить Европу. <...> Демократия – часть критической инфраструктуры, и мы можем защитить ее только сами. Мы живем не в идеальном мире, а в конфликте, и для этого нам нужны инструменты", – сказал Штайнмайер.

Он заявил, что в РФ "нет места старым мечтам" и назвал Путина "одержимым империей".

На выступлении Штайнмайера присутствовали лидер немецкой оппозиции Фридрих Мерц и посол Украины в Берлине Алексей Макеев, но канцлера Олафа Шольца или кого-то из министров его правительства не было, как и спикера Бундестага Бербеля Баса.

Канцлер, "естественно, слушал речь, несмотря на его отсутствие", заверил агентство dpа представитель правительства Штеффен Хебестрайт.

Как выразился в Twitter советник главы Офиса президента Михаил Подоляк, Путин "хочет вернуться в 23.02, где Россия не была изгоем, а его уважали".

"Но мы в октябре: Путин – кровавый тиран, а Россия – страна-террорист. Речь президента ФРГ сегодня – приговор ru-фантазиям о слабой Европе. Новая "формула Штайнмайера" – максимальная/быстрая военная/финансовая поддержка Украины", – написал он.

Євген Пилипенко

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.